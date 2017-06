Barsinghausen. Bei der Jüngsten-Regionsmeisterschaft in Barsinghausen hat sich Pia Gorny vom TuS Altwarmbüchen den Titel bei den Juniorinnen U 10 hart erkämpft. Neben dem Tennis floss auch ein sportmotorischer Block in die Wertung ein. Auf dem Court hatte Gorny zwar im Finale gegen Victoria Golubev (Mühlenberger SV) mit 1:6, 1:6 das Nachsehen, aber in der Motorik machte sie vor allem beim Sprint gegenüber ihrer Konkurrentin Boden gut – das war der Sieg mit 305 Punkten vor Golubev (295).

Besonders spannend verlief die Konkurrenz bei den Junioren U 9. Julius Erdmann-Jesnitzer vom TV GG Ramlingen/Ehlershausen erspielte sich einen erfreulichen zweiten Rang, wobei die Finalteilnahme im Tennis die Grundlage bildete. Das Endspiel gegen Sava Chernykh (TSV Bemerode) ging mit 4:6, 7:5, 2:10 verloren. Auch beim Wurf und Sprung fehlten Julius entscheidende Zentimeter für Gold.



Von Martina Emmert