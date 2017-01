Andreas Toba kämpft sich zurück an die Geräte

Hannover. „Das vergangene Jahr war gespalten“, sagt Andreas Toba. Es ist die Sicht des Sportlers, die der 26-jährige Kunstturner vom TK Hannover bei dieser Einschätzung im Sinn hat. Die ersten sieben Monate lief es glänzend für ihn mit bis dahin noch nie erreichten Ergebnissen. Dann aber kamen die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro, der Kreuzbandriss im rechten Knie und die Aufgabe trotz einer beispiellosen kämpferischen Leistung am Seitpferd. Die folgende Operation und die Rehabilitation empfand er als „ordentlichen Dämpfer. Es ging von hundert auf null.“

Toba hält den Sport hoch, für ihn zählt Leistung, nicht öffentliche Aufmerksamkeit. Denn die Popularität des Turners schoss nach seiner Seitpferdübung mit gerissenem Kreuzband von null auf hundert. Der Kampfgeist, das bedingungslose Einsetzen für die Kollegen, die vom olympischen Finale träumten, ließ den Hannoveraner alle Schmerzen vergessen und machte ihn zum „Hero von Rio“. „Ich hätte auch noch weitergemacht, am Barren beispielsweise“, sagt Toba. „Aber die Ärzte haben mich dann gestoppt.“ Richtigerweise, fügte er heute hinzu. Wer weiß, ob sich anderenfalls die Verletzung nicht noch verschlimmert hätte.

Toba hat genug vom Blitzlicht

Der Rummel um den bescheidenen Sportler erforderte zeitweise eine gute Planung aller Termine, damit die Nachsorge nach der Operation nicht leidet. Toba gab noch in Rio zahlreiche Interviews, er stand in der Heimat Rede und Antwort, er besuchte Schulklassen, wurde als Gast auf der Besuchertribüne im Deutschen Bundestag namentlich vom Präsidenten Norbert Lammert begrüßt, erhielt den „Publikums-Bambi“ und wurde von Günther Jauch zu dessen Jahresrückblick eingeladen. „Ich habe viele Prominente kennengelernt“, erzählt Toba. „Sie waren sehr nett und interessiert, ich habe gute Erfahrungen gemacht.“

Das Blitzlicht und der rote Teppich ersetzen aber nicht die Sporthallen und die Wertungsnoten, mit denen der Sportler bisher zu tun hatte. „Zuallererst bin ich Turner“, sagt Toba, der in Rio gern gezeigt hätte, dass er nicht nur ein großes Kämpferherz hat, sondern auch viel kann. Zu 2016 gehört für den Turner auch, dass „ich erstmals deutscher Meister im Mehrkampf geworden bin und mehr als 88 Punkte geturnt habe“. Toba hatte zudem im April großen Anteil daran, dass die deutsche Riege den olympischen Qualifikationswettkampf meisterte und überhaupt nach Rio fahren durfte. Er definiert sich als „Teamplayer“, im Kreise seiner Kollegen fühlt er sich wohl und verbrachte deshalb auch den Jahreswechsel zusammen mit Marcel Nguyen, dem Olympia-Zweiten von 2012. „Mein bester Kumpel“, sagt Toba über den Unterhachinger.

Neue Hoffnung für 2017

Der Turner weiß, dass der Weg zurück an die Geräte lang sein wird - und dass er Geduld braucht. „Ich bin jetzt vielleicht zu Anfang des zweiten Drittels, bei 35 bis 50 Prozent“, antwortete er auf die Frage, wie viel ihm noch zu seinem Leistungsvermögen von vor der Operation fehlt. Er schuftet dennoch für das Comeback. „Ich mache viel Krafttraining“, sagt er. Die Geräte, an denen er schon bald üben wird, sind Barren und Pauschenpferd, dort wird das operierte Knie am wenigsten belastet. „Vielleicht kann ich in der zweiten Hälfte 2017 wieder einige Wettkämpfe bestreiten“, sagt der Hannoveraner.

Ein Karriereende steht aber nicht zur Debatte. Toba spricht nicht von dem Traum einer dritten Olympia-Teilnahme 2020 in Tokio, er stellt Weichen dafür. Die Zeit der Rekonvaleszenz nutzte er, um den Bachelor-Abschluss im Fach Sport zu erwerben. Und Beharrlichkeit im Training zeichnet Toba ohnehin seit frühester Kindheit aus. „Ich bin nicht das große Bewegungstalent“, sagte er vor Rio über sich. Deshalb übte er wieder und wieder, bis er einen Übungsteil beherrschte.

Sollte es mit 2020 klappen, wird Toba alle Geräte turnen. „Ich habe keine andere Wahl, in der Mannschaft muss dann jeder einen Sechskampf bestreiten“, sagte er. Und für das Team hängt sich der Hannoveraner richtig rein. „Es ist viel schöner, etwas zusammen zu machen.“