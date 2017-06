Tennis. Für Angelina Wirges haben sich die Erwartungen bei einem der größten Turniere in Norddeutschland, dem 29. Impulspokal der SV Arnum, nicht erfüllt. Die hohe Favoritin auf ein Preisgeld von 1200 Euro für den Titelgewinn stolperte bereits im Achtelfinale der Frauen mit 6:7, 6:4, 1:10 gegen Jonna Schröder (Club zur Vahr).

Bis zum 5:2 lief für die 14-jährige Nummer 73 der deutschen Rangliste noch alles nach Plan. Die Ahltenerin in Diensten des DTV Hannover wurde von zahlreichen Fans unterstützt, insgesamt pilgerten weit mehr als 1500 Zuschauer an den vier Turniertagen auf die Arnumer Anlage. „Gegen Jonna Schröder hatte Angelina bisher immer sehr souverän gewonnen. Doch vom Kopf her steckt sie momentan in einer kleinen Krise. Ihr unterliefen einfach wahnsinnig viele, unnötige Fehler. Angelina war einfach nicht auf dem Platz“, berichtete Mutter Catherine Wirges.

Die Linkshänderin knickte jedoch nicht ein, gewann in der Nebenrunde das Finale standesgemäß mit 6:0, 6:0 gegen Lea Störmer (TuS Wettbergen). „Angelina konnte nach dem Horrormatch zum Glück Selbstvertrauen für die deutsche Jugend-Meisterschaft in Ludwigshafen sammeln“, sagte Wirges. Bei den Juniorinnen U 16 ist die Tochter dort an Position eins gesetzt.

Bei den Männern holte sich der frühere Burgdorfer George von Massow (TC RW Wahlstedt), Nummer 47 der deutschen Rangliste, im Endspiel mit einem 6:3, 6:2 gegen Karlo Cubelic (TC GW Paderborn) standesgemäß den Titel.

Nicht seinen besten Tag hatte Stefan Seifert, Spitzenspieler des Regionalligisten Lehrter SV, beim 6:4, 4:6, 6:10 im Achtelfinale gegen den Levester Jonas Lichte (Wilhelmshavener THC) erwischt. Sein Gegner war im Vorfeld felsenfest von einer Niederlage überzeugt, nicht einmal ein frisches Trikot für das folgende Match hatte er dabei. In der ersten Hauptrunde warf der Lehrter Tom Schmieta (TC Sommerbostel), der die harte Qualifikation für das Elitefeld gepackt hatte, mit 6:0, 6:2 raus.

Bei den Männern 30 präsentierte sich Seiferts Teamkollegen Bastian Bohlen beim 6:1, 1:6, 10:4 im Viertelfinale gegen Stefan Harms (TK Nordenham) in glänzender Spiellaune. Erst gegen den deutschen Meister 2016 der Männer 35, Marc Leimbach (Ratinger TC GW), stand Bohlen beim 1:6, 3:6 im Halbfinale auf verlorenem Posten.

Der Veranstalter hatte erstmals seine Felder in den Altersklassen erweitert, weshalb sich Kai Adamski vom TCR Resse über einen zweiten Platz bei den Männern 50 freuen durfte. Im Endspiel blieb der Resser beim 1:6, 2:6 gegen den Topgesetzten Dieter Heitmann (TTC Verl) allerdings weitestgehend chancenlos. Christine Giesberts (Hertha Otze) unterlag im Halbfinale der Frauen 40 mit 2:6, 0:6 gegen die spätere Siegerin Katja Schumann-Lehr (TC Sassenburg).

Von Martina Emmert