Ascot-Renntag mit Toppferden

Langenhagen. Zum Ascot-Renntag am Sonntag kündigt sich – passenderweise zum Motto – ein eher britisches Wetter an. Es soll mäßig warm werden und möglicherweise etwas regnen. Die Besucher auf der Neuen Bult brauchen jedoch nicht den eleganten Hut und das Kostüm mit dem Ostfriesennerz zu tauschen, die Prognosen verheißen auch längere Zeiträume ohne Feuchtigkeit und sogar Wolken.

Über den ergiebigen Regen am Freitag freuten sich vor allem die Hauptdarsteller beim Galopprenntag (Beginn um 12.30 Uhr, erster Start um 13.30 Uhr). Das Geläuf ist weich und damit ideal für die schlanken Beine der Galopper. Zudem sorgt eine Drainage auf der Rennbahn dafür, dass sich dort nicht zu viel Wasser sammelt.

Im sportlichen Fokus stehen zwei Rennen am Sonntag – und beide Male heißt das Motto Qualität vor Quantität. Der Große Preis des Audi-Zentrums Hannover (Start gegen 16.35 Uhr), Hauptsponsor des Ascot-Renntags, gehört als Gruppe-III-Rennen immerhin zur Champions League des Galoppsports und ist mit 55 000 Euro Preisgeld dotiert. Wettkämpfe dieser Qualität finden zwei- bis dreimal pro Saison auf der Neuen Bult statt, insofern bietet der Sonntag nicht nur einen gesellschaftlichen Höhepunkt auf der Neuen Bult mit viel Prominenz, sondern auch Topsport.

Fünf Pferde streiten sich um den Sieg in dem Grupperennen, das über 2000 Meter führt. Am höchsten gehandelt wird der Derbyzweite Enjoy Vijay aus dem Gestüt Ittlingen, der Hengst wird von Meistercoach Peter Schiergen vorbereitet, im Sattel sitzt der Meisterjockey Andrasch Starke. Zuletzt war das Pferd Vierter beim Gruppe-I-Rennen in München, das der Neue-Bult-Stargalopper Iquitos gewann. Als schärfster Rivale gilt Amigo (Trainerin Eva Fabianova), der zuletzt ein Listenrennen über 1900 Meter in Dresden gewann. Geritten wird der Dreijährige von Bauyrzhan Murzabayev. Real Value setzte sich zuletzt in zwei Rennen in Frankreich durch, der von Mario Hofer trainierte Hengst ist auch in Langenhagen für eine Überraschung gut. Im Sattel sitzt Fabrice Veron.

Um 22 500 Euro Prämien geht es im Preis der Deutschen Bank AG, einem Ausgleich I über 1400 Meter (15.30 Uhr). Auf einen Platz unter den besten drei hofft ein Lokalmatador. Der siebenjährige Beau Reve wird im benachbarten Trainingszentrum von Hans-Jürgen Gröschel betreut. Er gewann vor zwei Monaten einen Wettkampf dieser Kategorie in Düsseldorf. Siegesanwärter in diesem Rennen sind Daring Lion (Trainer Axel Kleinkorres), in Hamburg erfolgreich, und der niederländische Gast My Mate, der von Lucien van der Meulen vorbereitet wird. My Mate siegte in seinen drei vorangegangenen Rennen und schlug dabei auch Daring Lion.

Gleich zwei heiße Siegkandidatinnen mit Celebrity und Ragazza bieten das Gestüt Brümmerhof und Bult-Coach Dominik Moser im zweiten Rennen auf. Auch die zweijährige Brümmerhoferin Angelita, die im dritten Rennen startet, kann ganz vorn landen.

