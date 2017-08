Auf der Meistertorte brennt die dritte Kerze

Motoball. Sie haben es wieder getan. Der 1. MSC Seelze hat sich vorzeitig den Titel in der Motoball-Bundesliga Nord gesichert. Es ist das dritte Meisterstück in Folge für die Formation um Spielertrainer Vygandas Zilius. Das Team vom Kanal fegte im Spitzenduell den zweitplatzierten MSF Tornado Kierspe mit 10:1 vom heimischen Platz und stemmte anschließend den Pott in die Höhe. Die Korken knallten. Sogar einen Meisterkuchen mit drei Kerzen – für jeden Titel eine – gab es.

Die Gastgeber übernahmen von Beginn an die Regie, das Quartett aus Jan Berner, Dovydas und Vygandas Zilius sowie Tobias Hahnenberg kontrollierte das Geschehen. „Unser Konzept, den Gegner mit frühem Pressing unter Druck zu setzen und von unserem Tor fernzuhalten, ist voll aufgegangen“, stellte Vygandas Zilius fest. Überhaupt habe alles so geklappt, „wie wir uns das vorgestellt haben“. Auch der strömende Regen hielt den Nordmeister nicht auf. Tobias Hahnenberg brachte sein Team nach sechs Minuten in Front. Die Seelzer kombinierten ansehnlich und tauchten oftmals gefährlich vor dem Kiersper Gehäuse auf. Noch hielten die Tornados dagegen und stemmten sich gegen die bärenstarke Offensive.

„Wir haben weiter ruhig und konzentriert unsere Angriffe gefahren“, schilderte Vygandas Zilius – das wurde belohnt. Ein Freistoß wie ein Strich, Tobias Hahnenberg hämmerte das Leder schnurgerade in die Maschen (23.). Der Nationalspieler präsentierte sich in großartiger Form und legte gekonnt zum 3:0 nach (33.). Das Spiel wurde zunehmend hektischer und ruppiger. Die beiden Top-Teams schenkten sich nichts: Gelbe Karten, grüne Karten, Freistöße – die Schiedsrichter hatten alle Hände voll zu tun. Immer wieder lagen Akteure und Maschinen auf dem Boden, der schlammige Untergrund tat sein Übriges. Kurz vor der Pause überwand Kevin Frie­drich mit einem Lupfer MSC-Keeper Kevin Hahnenberg (40.).

Nach dem Seitenwechsel spielte die Truppe vom Kanal ihre ganze individuelle Klasse aus. Vygandas Zilius (41., 50.), Dovydas Zilius (43.) und Tobias Hahnenberg (55.) erhöhten auf 7:1. Ein Tor schöner als das andere. Derweil hatten die personell geschwächten Gäste außer Kampf und Einsatz nicht mehr viel entgegenzusetzen. Und wenn sie doch einmal voranstürmten, fanden sie ihren Meister in Torhüter Kevin Hahnenberg. Obschon die Partie entschieden war, ging es von beiden Seiten weiterhin sehr hitzig zu. Im finalen Abschnitt setzten Tobias Hahnenberg (66.) und Vygandas Zilius (73., 77.) noch drei drauf.

„Hey, was geht ab. Wir feiern die ganze Nacht“ ... Der Pokal stand schon bereit. Seelzes Spielertrainer stemmte das gute Stück gen Himmel, dann ging die Trophäe reihum zu den weiteren Akteuren, Jerome Hahne, Mario Zimmermann, Stefan Schwarz, Leon Bobbert, Niclas Eberle und Co. „Wir haben ein sehr gutes Spiel abgeliefert, das war eine perfekte Teamleistung“, kommentierte Vygandas Zilius. „Auch die Spieler, die reingekommen sind, und das gesamte Fahrerlager haben Super-Arbeit geleistet.“

Tobias Hahnenberg, der wie Jan Berner beim letzten Gruppenspiel in Jarmen nicht dabei sein wird, blickt derweil schon nach vorn: „Jetzt können wir den Titel noch ein bisschen feiern. Dann heißt es Knochen schonen und die Play-offs ins Visier nehmen, dieses Jahr wollen wir ins Halbfinale, komme, was wolle.“

Von Nicola Wehrbein