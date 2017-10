„Auszeichnung fürs Team“

Hannover. Die Handballfans in Deutschland schauen auf die Recken. Dieses Interesse spiegelt sich in der Umfrage nach dem Bundesliga-Spieler des Monats September wider. Fans und Experten entschieden für den Kapitän der TSV Hannover-Burgdorf, Kai Häfner. Das ist eine besondere Auszeichnung, weil auch Topprofis wie Holger Glandorf (Flensburg), Benjamin Buric (Wetzlar) oder Julius Kühn (Melsungen) zur Wahl standen.

Der Recken-Kapitän hat sich natürlich über die Auszeichnung gefreut. „Ich bedanke mich bei den Fans und dem Expertengremium, dass sie sich für mich entschieden haben“, sagte Häfner. „Die Wahl zeigt aber auch, dass unsere Mannschaft im Blickpunkt steht und ist damit auch eine Auszeichnung für das Team.“ In der Regel richtet sich das Interesse der Öffentlichkeit auf Spieler der Topteams Rhein-Neckar Löwen, Flensburg oder Kiel.

Mit zwölf Punkten aus neun Spielen und dem aktuellen vierten Tabellenplatz sind die Hannoveraner die Überraschung der Liga – insbesondere nach dem elften Rang der Vorsaison und vielen Misserfolgserlebnissen in der Rückrunde. „Hätte man uns vor der Runde prophezeit, dass wir nach einem Viertel der Saison diese Punktzahl aufweisen, hätte ich das sofort unterschrieben“, ergänzte Häfner. Immerhin standen acht der bisherigen neun Konkurrenten vor den Recken in der Abschlusstabelle der Spielzeit 2016/2017. Außerdem konnten die hannoverschen Handballer kein einziges Mal in Bestbesetzung auflaufen: Der hoch eingeschätzte Neuzugang Pavel Atman (Haarriss im Mittelfuß) hat bislang lediglich ein paar Minuten absolvieren können.

Der 28-Jährige sieht aber keinen Anlass zur Selbstzufriedenheit. „Wir haben in den beiden jüngsten Spielen doch gemerkt, dass wir noch nicht nach ganz oben gehören“, sagte Häfner. Vor allem beim Meister Rhein-Neckar Löwen (23:35) sei es „überhaupt nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben“. In Leipzig (23:25) und Melsungen (29:31) dagegen haben „Kleinigkeiten“ zum zählbaren Erfolg gefehlt. „Wenn man nur ein Prozent nachlässt in der Bundesliga, gewinnt man nicht viel“, sagte der TSV-Mannschaftsführer ahnungsvoll schon vor einem Monat, das bestätigte sich in den Verlustpunkten.

Der Kapitän liegt damit auf einer Linie mit dem TSV-Trainer. Carlos Ortega sah in Leipzig und Mannheim die Probleme vorrangig in der Offensive. Bei den Hessen lief das Angriffsspiel flotter, während die bislang so starke Recken-Abwehr doch einige Lücken aufwies.

Anlass zur Sorge sieht Häfner aber angesichts von drei Niederlagen in vier Punktspielen nicht. „Wir stehen voll im Saft“, sagte der rechte Rückraumspieler. Und die Mannschaft habe auch mentale Stärke, das sei bei den Erfolgen gegen Wetzlar, Kiel und gegen Magdeburg sichtbar geworden. „Da ging es ziemlich eng zu, und wir haben uns durchgesetzt.“

Am Sonntag (12.30 Uhr) stehen Häfner und die übrigen Recken-Handballer vor der nächsten großen Herausforderung. In der Tui-Arena gastiert Spitzenreiter Füchse Berlin. Die Vorbereitung auf das Topspiel hat am Montag begonnen nach einem freien Wochenende, an dem sich die Recken sich regenerieren konnten nach den beiden Auswärtsauftritten in Mannheim und Kassel binnen 50 Stunden.

Häfner weiß, dass sein Team als Außenseiter gilt. „Die Berliner haben noch keinen Punkt abgegeben, das spricht für sich“, sagte der Kapitän. Aber die TSV-Profis wollen sich nicht einschüchtern lassen. „Wir haben noch kein Heimspiel verloren und spielen mit unseren Fans im Rücken, da ist etwas möglich.“

Von Carsten Schmidt