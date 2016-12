Nyon. Die Duelle Bayern-Arsenal haben fast schon Tradition. Zum vierten Mal in den vergangenen fünf Jahren wurden die beiden Clubs gegeneinander gelost. Erst in der vergangenen Saison kam es in der Gruppenphase zum Aufeinandertreffen. Arsenal siegte daheim 2:0, in München setzten sich die Bayern mit 5:1 durch. Davor war es auch dreimal in der Königsklasse im Achtelfinale zum deutsch-englischen Duell gekommen (2004/05, 2012/13, 2013/14), jeweils mit dem besseren Ende für die Münchner.

Für Leverkusen kommt es ebenfalls zu einem Wiedersehen. Erst in der Spielzeit 2014/15 hatte Bayer gegen Atletico gespielt, erst im Elfmeterschießen hatten sich die Spanier durchgesetzt. Das letzte Dortmunder Duell mit Benfica liegt dagegen schon einige Jahrzehnte zurück, 1963/64 hatte sich der BVB im Europapokal der Landesmeister gegen die Portugiesen durchgesetzt.

Die Achtelfinals werden zwischen dem 14. Februar und dem 15. März gespielt. Das Endspiel findet am 3. Juni in Cardiff statt.

Die Begegnungen

Benfica Lissabon - Borussia Dortmund

Bayern München - FC Arsenal

Bayer Leverkusen - Atletico Madrid

Manchester City - AS Monaco

Real Madrid (TV) - SSC Neapel

FC Porto - Juventus Turin

Paris St. Germain - FC Barcelona

FC Sevilla - Leicester City

Die Stimmen zur Auslosung

Hans-Joachim Watzke (Geschäftsführer Borussia Dortmund): „Es gab bei den möglichen Gegnern keinen großen Qualitätsunterschied. Benfica ist im Moment die Nummer eins in Portugal, aber wir haben schon gute Chancen. Benfica ist ein großer Name, für unsere Fans ist das ein super Spiel.“

Karl-Heinz Rummenigge (Vorstandschef Bayern München): „Wir haben mit Arsenal ein Los bekommen, mit dem wir viel Erfahrung haben. Das ist eine gute Mannschaft, das werden schwere Spiele. Da müssen wir gut und konzentriert spielen, um unser Ziel, das Viertelfinale, zu erreichen.“

Michael Schade (Geschäftsführer Bayer Leverkusen): „Das ist eine große Herausforderung. Wir haben noch eine Rechnung mit Atlético offen, hatten vor zwei Jahren ebenfalls im Achtelfinale zwei enge Spiele. Wir sind seit Wochen von Verletzungen geplagt und hoffen, dass das im Februar anders ist. Dann haben wir durchaus eine Chance im Achtelfinale.“

Die Erfolge der deutschen Champions-League-Gegner

FC ARSENAL

Erfolge: 13x englischer Meister (zuletzt 2004), 12x englischer Pokalsieger (zuletzt 2015)

Europacup-Siege: 1x Messepokal (1970), 1x Europapokal der Pokalsieger (1994).

Platzierung in der vergangenen Saison: Zweiter.

Stars: Mesut Özil, Shkodran Mustafi, Per Mertesacker, Theo Walcott, Alexis Sanchez, Granit Xhaka, Petr Cech.

Teammanager: Arsène Wenger (seit 1996)

Bisherige Bilanz der Bayern gegen Arsenal: 10 Spiele - 5 Siege, 2 Unentschieden, 3 Niederlagen.

Letztes Duell am 4. November 2015 (CL-Vorrunde): Bayern München - FC Arsenal 5:1 (3:0).

BENFICA LISSABON

Erfolge: 35x portugiesischer Meister (zuletzt 2016), 25x portugiesischer Pokalsieger (zuletzt 2014), 6x portugiesischer Supercup (zuletzt 2016), 7x portugiesischer Ligapokal (zuletzt 2016)

Europacup-Siege: 2x Europapokal der Landesmeister (zuletzt 1962).

Platzierung in der vergangenen Saison: Meister.

Stars: Konstantinos Mitroglu, Luisao, Carcela, Jonas, Julio Cesar - Trainer: Rui Vitoria (seit 2015).

Bisherige Bilanz des BVB gegen Benfica: 2 Spiele - 1 Sieg, 1 Niederlage.

Letztes Duell am 4. Dezember 1963 (Europapokal der Landesmeister, Achtelfinale): Borussia Dortmund - Benfica Lissabon 5:0 (3:0).

ATLETICO MADRID

Erfolge: 10x spanischer Meister (zuletzt 2014), 10x spanischer Pokalsieger (zuletzt 2013), spanischer Supercup-Gewinner 1985 und 2014

Europacup-Siege: Europapokalsieger der Pokalsieger 1962, Europa-League-Sieger 2010 und 2012, UEFA-Supercup-Gewinner 2010 und 2012, Weltpokalsieger 1974.

Platzierung in der vergangenen Saison: Dritter. - Stars: Antoine Griezmann, Fernando Torres, Diego Godin, Jan Oblak. - Trainer: Diego Simeone (seit 2011).

Bisherige Bilanz von Bayer gegen Atletico: 4 Spiele - 1 Sieg, 2 Unentschieden, 1 Niederlage.

Letztes Duell am 17. März 2015 (CL-Achtelfinale): Atletico Madrid - Bayer Leverkusen 3:2 i.E., 1:0 (1:0, 1:0) n.V..

