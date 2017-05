Hannover. Die Hannoveranerinnen hatten sich zuvor schon den Klassenerhalt gesichert. Kleenheim dagegen wird trotz des aktuellen neunten Tabellenplatzes vom Sommer an in der 3. Liga antreten, die Spielgemeinschaft aus Hessen hatte schon Ende März den Rückzug erklärt.

„Die Niederlage geht absolut in Ordnung“, sagte der Sportliche Leiter der HSG Hannover-Badenstedt, Bernd Schröder, für den die erste Hälfte entscheidend war: „Darüber hüllen wir lieber den Mantel des Schweigens.“ Fast in jeder Aktion war zu merken, dass bei Badenstedt die Luft raus war. „Ich hätte mir dennoch mehr Engagement gewünscht“, sagte Schröder. Dass die Gäste aus einem 3:5-Rückstand (6. Minute) eine kurzzeitige 7:5-Führung (11.) machten, war nur ein kurzes Aufflackern. „Wir haben vor der Pause nicht stattgefunden“, sagte Schröder. Mangelnde Präsenz in der Abwehr, zahllose technische Fehler und hektische Abschlüsse nutzte Kleenheim, um schon zur Pause auf 20:13 davonzuziehen.

Obwohl Trainer Roland Friebe in der Kabine klare Worte fand, vergrößerte sich der Rückstand nach Wiederanpfiff sogar auf 16:25 (41.). Während Kleenheim jetzt dem hohen Tempo Tribut zollte, entdeckte Badenstedt endlich kämpferische Qualitäten und startete eine nicht mehr für möglich gehaltene Aufholjagd. Spielführerin Lena Seehausen und Alina Defayay glichen sogar mit zwei Toren in kurzem Abstand zum 26:26 (52.) aus. „Lena hat überragend gespielt“, lobte Schröder. Wenige Sekunden später geriet Badenstedt aber wieder in Rückstand, und der Elan war dahin.











Von Uwe Serreck