Badenstedts Frauen ärgern Bundesligist

Es war wahrlich Werbung für den Frauen-Handball! Beim DHB-Pokalspiel der Zweitliga-Frauen der HSG Hannover-Badenstedt gegen den Bundesligisten VfL Oldenburg gab es harte Zweikämpfe, viele tolle Tore und vor allem eine grandiose Stimmung in der Halle am Salzweg. Nur das Ergebnis machte die Mehrzahl der rund 300 Fans am Sonntag in Badenstedt dann doch nicht so richtig glücklich: Die HSG verlor mit 27:41 (12:22).