Barsinghausen läuft – bereits zum neunten Mal

Barsinghausen. Die Läufer erobern wieder die Stadt. Zur neunten Auflage von Barsinghausen erwartet Cheforganisator Marc Wilke am Sonnabend ab 16 Uhr wieder 450 Teilnehmer – trotz gleich dreier Konkurrenzveranstaltungen in der Region an diesem Super-Lauf-Wochenende.

„Diese drei Rennen sind nicht wirklich Konkurrenz für uns“, sagt Wilke selbstbewusst. „Wer seine Punkte für die hannoversche Lauf-Pass-Serie holen will, der geht am Freitag nach Lehrte, Sonnabend zum Lindener Volkslauf oder Sonntag zum Steinhuder-Meer-Lauf. Aber das war die vergangenen Jahre schon immer so“, sagt Wilke. Und dennoch hatte auch der Barsinghausen-Lauf sein Auskommen. „Wir haben eine andere Klientel an Läufern und sehr viele aus der Stadt oder der direkten Nachbarschaft.“ Denn die Renner am Deister sollen nicht für ihre Lauf-Serien-Bilanz punkten, sondern Zähler für das soziale Engagement sammeln. „Unser Reingewinn geht auch in diesem Jahr wieder zu gleichen Teilen an die Clinic-Clowns und den ambulanten Hospiz-Dienst Aufgefangen“, sagt Wilke. Rund 24 000 Euro sind so in den vergangenen acht Jahren schon zusammengekommen.

Das honorieren auch die Teilnehmer und kommen gern und zahlreich. Um 16 Uhr beginnen beim Start am Mont-Saint-Aignan-Platz zunächst die Walker. Ihnen steht die 5,2-Kilometer-Runde bevor. Das bunteste Treiben kommt gleich danach: Um 16.05 Uhr wird der 1000-Meter-Kinderlauf gestartet – ohne Zeitmessung. „Wir wollen nur die Kinder für den Sport und den Spaß an der Bewegung begeistern“, sagt Wilke.

Seinen wichtigsten Einsatz hat er im Vorfeld des gemeinsamen Startes der Läuferfelder über 5,2 und 10,4 Kilometer. „Da fahre ich auf jeden Fall die Runde mit dem Rad ab und versichere mich nochmal, dass auch alle Streckenposten genau wissen, was zu tun ist.“ Denn das Falschleiten der Läuferschar, wie vor einigen Jahren passiert, ist ein nur in mehreren Jahren wiedergutzumachender Imageschaden.

Nur an dem Punkt, wo sich nach rund zweieinhalb Kilometern die beiden Strecken trennen, muss Wilke sich für eine entscheiden. „An der Himmelstreppe im Zechenpark müssen die Fünf-Kilometer-Renner unten weiterlaufen, die Zehner aber zumindest in der ersten Runde die 103 Stufen hinaufkommen“, sagt Wilke. Für die Ordner gilt folgende Anweisung: Alle mit schwarzer Startnummer bleiben darunter, die mit der roten Nummer dürfen auf der Treppe den Puls in den roten Bereich bringen.

Wilke setzt seine Runde ohne Anstieg fort. „Ich bin einmal mit dem Rad auf den Schultern nach oben gelaufen. Seitdem weiß ich, dass keiner freiwillig dort hochläuft.“ Wilke setzt damit auch auf den natürlichen Instinkt der Fünf-Kilometer-Renner, nicht falsch auf die Treppe abzubiegen – auch wenn ihnen dann der famose Blick über Barsinghausen entgeht.

Nachmeldungen sind am Starttag bis eine Stunde vor dem Beginn noch möglich.

Von Matthias Abromeit