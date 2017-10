Basketball-Ladys feiern überragenden Sieg

Hannover. Das ist nicht nur ein Sieg gewesen, das war eine Demonstration, eine Demütigung des Gegners. In der Frauen-Bundesliga demontierte der TK Hannover Gastgeber SV Halle und holte sich mit 101:66 den Sieg. „Solange ich mit meinen Frauen in der 1. oder 2. Bundesliga spiele, haben wir noch keinen dreistelligen Sieg geschafft. So off passiert das auch nicht“, jubelte Trainer Rodger Battersby.

Zwei Tage nach dem Pokal-Sieg in Osnabrück war den Hannoveranerinnen keine Müdigkeit anzumerken. Im Gegenteil. Sie legten gleich extrem hohes Tempo vor – und vor allem eine hohe Trefferquote. „Diese englische Woche hat uns sogar gut getan. In der ersten Hälfte in Halle haben wir aus dem Feld 77 Prozent und von der Freiwurflinie sogar 88 Prozent alle Bälle versenkt“, sagte der Trainer und staunte über die Zielgenauigkeit seiner Frauen. Der 62:31-Pausenstand, in manch anderen Partien auch schon mal ein Endergebnis, war die erfreuliche Folge.

Den Hallenserinnen fiel nicht viel als Gegenmaßnahme ein. „Nach dem Wechsel haben sie nur deutlich härter zugepackt. Normalerweise hätten vier, fünf von denen nach ihrem fünften Foul vom Platz gemusst“, sagte der Coach. Die Hannoveranerinnen blieben unbeeindruckt. „Wir haben auch auf der Bank Qualität. Da kann ich durchwechseln, ohne dass es einen Bruch im Spiel gibt. Dann stört solch harte Spielweise vom Gegner nicht mehr so sehr.“ Zum Erholen oder emotionalen Abkühlen nach gegnerischen Fouls gab es eben eine Verschnaufpause auf der Bank.

Das Durchwechseln hatte noch eine andere Konsequenz. Jede Spielerin trug sich in die Scorer-Liste ein. „Das war schon eine Offensive-Leistung vom Feinsten. Und 30 Punkte allein durch Dreier sind ebenfalls sehr exzellent. Normal ist man schon mit zwei, drei Dreiern zufrieden“, lobte Battersby.

Den kollektiven Jubel machte am Ende Ivana Brajkovic perfekt. Nach Martina Matejcikovas Dreier zum 99:66 wurde Brajkovic in den letzten Sekunden noch gefoult. Bei ihren zwei Freiwürfen ließ sie es sich nicht nehmen, den dreistelligen Triumph zu vollenden.

TK Hannover: Melissa Jeltema (26), Stefanie Grigoleit (14), Dragana Gobeljic (11), Birthe Timm (9), Liga Vente (9), Mary Ann Mihalyi (7), Martina Matejcikova (7), Snezana Colic (6), Ivana Brajkovic (4), Tessa Stammberger (4), Sherranda London Reddick (4)

Von Matthias Abromeit