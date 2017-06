Bad Münder. Der Söltjerlauf in Bad Münder hat schon vielen geholfen. Auf der 3,8-Kilometer-Runde durch den Süntel erlaufen Jahr für Jahr alle Teilnehmer Spenden für soziale Projekte – egal, wie rasch sie unterwegs sind. In diesem Jahr honorieren die Sparkasse Weserbergland sowie die Firma Haworth aus Bad Münder jede Runde mit 1,50 Euro. Der bei der 19. Auflage am Sonnabend ab 11 Uhr erlaufene Betrag kommt den Grundschulen Kellerstraße in Bad Münder sowie der in Hamelspringe für Ausstattungen der Turnhallen zugute. „Es dürften rund 4500 Euro werden“, sagt Cheforganisator Jürgen Keller. Und in diesem Jahr wird sich auch ein Läufer freuen: Denn in den bisherigen 18 Auflagen kam bei gelaufenen 145 212 Kilometern eine Spendensumme von 48 666 Euro zusammen. In diesem Jahr wird also die 50 000-Euro-Marke geknackt. „Und derjenige Läufer, der dafür verantwortlich zeichnet, bekommt von uns einen Preis“, sagt Keller.

Planbar ist das für die Renner allerdings nicht. Vom Start an der Bergschmiede geht es auf die Runde, bei jedem Passieren der Startlinie gibt es eine Markierung auf die Startnummer und dann entscheidet jeder, ob er noch eine oder viele weitere Runden laufen will. Zwischendurch Pausen, Picknick und Plaudern im Startbereich – alles ist erlaubt. Gehen, Walken, Tempomachen oder gemütlich Joggen – auch da wird kein Unterschied gemacht. Nur irgendwann zwischen dem ersten Start um 11 Uhr und 15 Uhr muss jeder fertig werden. Wer keine Runde mehr laufen will, gibt die Startnummer mit den Markierungen ab und erhöht die Spendensumme.

Halten die Rekorde aus 2014?

Ob nur eine Runde, wie wohl die meisten Teilnehmer aus den großen Teams der bedachten Grundschulen, oder ein Marathon mit elf Runden – alles ist gleichermaßen wichtig. „Wir sind gespannt, ob die Rekorde aus dem Jahr 2014 von Guido Vollkommer mit 14 Umdrehungen und Nicole Lerbs mit zwölf übertroffen werden“, sagt Keller.

Er und sein Organisationsteam vom Lauftreff des SC Bad Münder haben wie in jedem Jahr schon vorgelegt. Weil am Sonnabend alle helfen müssen, haben sie vor wenigen Tagen bereits ihre Runden gedreht, genauer gesagt 262 – erlaufen von 42 Aktiven. Imre Morva drehte elf Schleifen, Josha Pinkernell schaffte mit ebenfalls elf Runden seinen ersten Marathon. Und bei den Frauen sorgten Martina Eickermann und Tanja Lüneberg für jeweils neun Umdrehungen und 13,50 Euro in der Kasse.

Spontanes Mitmachen ist noch möglich – auch nach dem ersten Start. Das allerdings nur, wenn die Maximalzahl von 800 Läufern noch nicht erreicht ist. Zur Anreise bietet der Veranstalter wieder einen kostenlosen Shuttle-Service an. Vom Gelände der Spedition Schnelle an der Süntelstraße fahren regelmäßig Kleinbusse zur Bergschmiede.

Von Matthias Abromeit