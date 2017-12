Berenbosteler Serie ist schon fast bedenklich

Schach. Womöglich kommen sie ob ihrer eindrucksvollen Siegesserie noch ins Grübeln, die Spieler des Landesligisten SV Berenbostel. Aber selbst für diesen unwahrscheinlichen Fall dürfte dem Tabellenführer im neuen Jahr nicht mehr viel passieren – der Klassenerhalt scheint nach dem vierten Erfolg am Stück gesichert zu sein. Den SK Rinteln schlugen die Berenbosteler mit 5:3, wenngleich sie kurzfristig ein Brett nicht besetzen konnten.

Nach den frühen Remis von Christian Müller-Dehn und Heino Müller setzte Werner Szenetra in besserer Stellung seine beiden Springer sehenswert in Szene und mit ihnen den König matt. Kurt Rychlik gewann die Qualität und mühte sich dann jedoch lange, bevor er entscheidend durchbrechen konnte; das bedeutete die Führung für die Berenbosteler. Die Partien von Iris Mai und Siegfrid Kalkofen waren umkämpft und lange unklar, beide erreichten aber ein Unentschieden. René Kopmann war es schließlich, der aus einer ausgeglichenen Stellung seinen Gegner überspielte und für die Entscheidung sorgte.

Steinhuder an der Spitze

In der Bezirksliga hat die SVg Steinhude die Tabellenspitze mit dem 4,5:3,5 gegen den SK Stolzenau verteidigt. Sven und Kai Mares, Sascha Nülle sowie Jan Brauer sorgten für volle Punkte, Johannes Aschenbach steuerte ein Remis bei. Auch den Steinhudern fehlte ein Akteur.

Die SG Garbsen/Marienwerder verlor unglücklich mit 3,5:4,5 beim Lehrter SK III. Immo Freese glich in einer kniffligen Partie zum 1,5:1,5 aus, dann stellte Hartmut Klemmt in arger Zeitnot seine Dame ein, wie es im Schachjargon heißt. Das bedeutet, er verlor sie – und musste aufgeben, nachdem er eine günstige Stellung erkämpft hatte. Ersatzspieler Jürgen Hemb sowie Siegfried Gottschalk wendeten das Blatt erneut zugunsten der Gäste. Dieter Stummeyer, der im Mittelspiel lange im Vorteil war, vermochte den Mehrbauern seines Gegners im Läuferendspiel nicht zu stoppen und gab auf. Nach fünf Stunden musste sich zuletzt Vladimir Nilov geschlagen geben, er konnte das Remis für die Mannschaft nicht retten.

Mit vierfachem Ersatz musste sich zudem der SK Neustadt im Derby dem SV Berenbostel mit 3:5 beugen.

Andreas Berg hielt Gerhard Gömann dank eines umgewandelten Bauern nieder, Michael Kennedy bestrafte im Endspiel einen kleinen Fehler des SK-Ehrenvorsitzenden Gottfried Montag zum Stand von 2:0, es folgten zwei Remis. Stefan Wellnitz verkürzte für die Neustädter, er setzte Michael Hauck nach Damenbauern-Eröffnung mit unregelmäßiger Zugfolge unter Druck und siegte nach Qualitätsgewinn – es hieß 2:3 aus Sicht der Gastgeber. Manfred Hannemann hatte trotz Materialnachteil sogar die Siegchance gegen Florian Körber – der in der entscheidenden Phase aber keinen Fehler machte und das wichtige 4:2 für die Berenbosteler erzielte.

Mihail Davydov opferte im Spitzenspiel klug einen Bauern und die Qualität. Am Ende waren sein Läufer nebst drei Bauern stärker als ein Turm und zwei Bauern von Marco Dittmann: damit hieß es nur noch 3:4. Am Ende kämpfte Neustadts ­Oleg Rohn verbissen, in einem Endpiel mit Springer und Bauern auf beiden Seiten musste er am Ende indes Ralf Müller gratulieren.

Kreisligist TuS Wunstorf bezwang den SK Neustadt II mit 6,5:1,5. Dabei fiel den Gästen ein Zähler kampflos zu. Jürgen Reinhold per energischem Königsangriff, Werner Knospe in besserer Position sowie Wilfried Möhrstedt nach Abzugsschach mit Eroberung der Dame siegten ebenso wie Friedrich Meier nach positionellem Ringen. Ferner entschied Ludger Wiese sein Duell mit zwei Mehrbauern für sich. Zuletzt setzte Alexander Braun die Neustädterin Claudia Cousin Sauer mit einem Läufer matt. Neal Asprion (DWZ: 1334) trotzte dem favorisierten Thomas Kandelhardt (1744) ein Remis ab und erhielt dafür ein Sonderlob seiner Mitstreiter.

Zeciris Erfolg bringt das Remis

In der Kreisklasse wurden in der Begegnung des SV Berenbostel III gegen den Eystruper SK II aufgrund beidseitiger Personalnot nur fünf Partien ausgetragen – zwei Zähler gingen kampflos an die Gastgeber. Das Remis von Rainer Tensfeldt und der Sieg von Horst Furmann waren nicht genug, um die 3,5:4,5-Niederlage abzuwenden.

Die SG Garbsen/Marienwerder II traf mit nur sieben klugen Köpfen beim SC Stadthagen auf nur sechs Kontrahenten und erstritt ein 4:4.

An den ersten vier Brettern waren die Stadthäger klar favorisiert. Wolfgang Narten und Armin Bretschneider erstritten gleichwohl Remis für ihre Farben und überraschten damit. Der Erfolg von Emrush Zeciri und zwei kampflos errungene Zähler bedeuteten die Punkteteilung.

Von Stefan Dinse