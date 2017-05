Eldagsen. Zurück in das Jahr 1986: Boxer Mike Tyson wird als 20-Jähriger jüngster Schwergewichtsweltmeister aller Zeiten, Reinhold Messner erklimmt als erster Mensch alle 14 Achttausender – und im Rollhockey gelingt es den Frauen des SCC Eldagsen, sich als erster Verein die deutsche Meisterschaft zu sichern.

Und nun richten wir den Blick ins Hier und Jetzt: Mike Tyson arbeitet gelegentlich als Schauspieler und Reinhold Messner besteigt auch als 72-Jähriger noch Berge, wenn auch keine Achttausender mehr. Und der SSC Eldagsen? Der heißt seit geraumer Zeit SC Bison Calenberg, hat bis 1998 acht Titel eingeheimst und greift an diesem Wochenende beim Final Four in Gera zum neunten Mal nach der Meisterschaft.

Und die Calenbergerinnen können sich auch berechtigte Hoffnungen machen, die begehrte Trophäe nach 19 Jahren erstmals wieder an den Deister zu holen. Nach der Vizemeisterschaft im Vorjahr und dem souveränen zweiten Platz in der Bundesliga-Hauptrunde in dieser Saison wollen sie angreifen. „Die Vorfreude ist riesengroß, wir warten seit Wochen auf dieses Turnier und denken an nichts anderes mehr. Auf diese Tage haben wir die gesamte Saison hingearbeitet“, sagt Kim Alina Henckels, die Spielmacherin der Bisons. Das Ziel ist klar: „Wir wollen wieder ins Endspiel einziehen. Was dann passiert, das wird man sehen.“

Auf dem Weg ins Finale müssen die Calenbergerinne zunächst am Sonnabend (17 Uhr) den RSC Darmstadt ausschalten. In der Bundesliga lieferten sich die beiden Teams zwei Vergleiche auf Augenhöhe (5:4 und 5:5). Im zweiten Semifinale stehen sich im Anschluss die favorisierte ERG Iserlohn und der TuS Düsseldorf-Nord gegenüber. Die Verlierer treffen am Sonntag (13 Uhr) im Spiel um Platz drei aufeinander, das Endspiel beginnt um 14.30 Uhr.

Kommt es zum ewigen Duell?

Henckels und ihre Mitspielerinnen richten ihren Fokus naturgemäß zunächst einzig und allein auf den Vergleich mit den Hessinnen. „Wichtig ist, dass wir als Einheit auftreten. Dann können wir wirklich jeden schlagen“, sagt die Nationalspielerin. Sollte dies gelingen, würde es am Sonntag wohl zum fast schon ewigen Duell mit der ERG Iserlohn kommen – ihres Zeichens Titelverteidiger und Übermannschaft der vergangenen Jahre. „Nach diversen Anläufen wären wir echt mal dran. Beim 3:5 im Pokalspiel waren wir schon kurz davor, sie zu schlagen“, sagt Henckels. Die 20-Jährige hat bereits einen Plan für ein mögliches Wiedersehen: „Sollten wir das Finale erreichen, werden wir alles geben, um mehr zu erreichen und versuchen, eine noch bessere Ab

Beim Final Four nicht dabei sein kann Trainer Milan Brandt, der als Spieler des SK Germania Herringen zeitgleich in den Play-offs im Einsatz ist. Das Coaching werden die Betreuer der Mannschaft, Sabine Johansson und Jens Paul, übernehmen. „Die beiden machen an der Bande einen super Job und werden es auch diesmal wieder tun. Milan wird sich mit den beiden noch einmal absprechen, und dann wird das alles klappen“, betont Henckels.

Von Benjamin Gleue