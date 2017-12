Bisons wirklich nur noch einmal international?

Eldagsen. Was hat der SC Bison Calenberg den Fußballern von Hannover 96 und den Handballern der TSV Hannover-Burgdorf voraus? Die Antwort lautet: Während die Teams aus der Landeshauptstadt derzeit nur von der Teilnahme am Europapokal träumen dürfen, mischen die Frauen der Blau-Gelben schon auf der internationalen Bühne mit. In der Euroleague erwartet der deutsche Vizemeister am Sonnabend um 15 Uhr den portugiesischen Vertreter Stuart HC Massamá auf heimischem Parkett in der Sporthalle Eldagsen.

Auch wenn die Chancen auf ein Weiterkommen nach dem 1:10 im Hinspiel der im K.-o.-Modus ausgetragenen 1. Runde nur noch theoretischer Natur sind, gehen die in der Bundesliga aktiven Calenbergerinnen mit reichlich Enthusiasmus in das Rückspiel. „Es muss jedes Spiel erst einmal gespielt werden“, sagt Milan Brandt, der Trainer der Gastgeberinnen. „Wir sind hoch motiviert und wollen den Zuschauern richtig gutes Rollhockey zeigen.“

Das Team um die Nationalspielerinnen Anna Hartje, Kim Alina Henckels und Britt Stina Johansson will den Heimvorteil nutzen, um die Gäste vom Stuart Hóquei Clube de Massamá – so lautet der volle Name des portugiesischen Clubs – mindestens zu ärgern. „Wir werden alles geben, um einen Punkt im internationalen Wettbewerb zu holen. Dass wir nicht weiterkommen können, ist uns klar. Aber ein knappes Resultat wäre wie ein Weiterkommen“, sagt Brandt.

Dass seine Mannschaft mit den favorisierten Portugiesinnen durchaus mithalten kann, hat es schon bewiesen – im Hinspiel stand es zur Pause nur 1:3. Ein Vorteil könnte zudem sein, dass das Spielfeld in der Eldagser Sporthalle deutlich kleiner als das in Massamá und für die Gäste somit ungewohnt zu bespielen ist. Für die Mannschaft um Torhüterin Claudia Meyer ist es übrigens der letzte Auftritt in diesem Jahr. In der Bundesliga sind die Calenbergerinnen wieder am Sonnabend, 6. Januar, gefordert.

Ein strafferes Adventsprogramm haben derweil die Männer der Bisons abzuspulen. In der 1. Bundesliga erwarten sie am Sonnabend um 18 Uhr, also im Anschluss an das Europapokalspiel der Frauen, den HSV Krefeld. An den nächsten beiden Wochenenden kommt es dann noch zu Duellen mit dem SK Germania Herringen sowie der RESG Walsum.

Zunächst einmal richtet die fünftplatzierte Mannschaft von Trainer Tonny van den Dungen ihr Augenmerk aber einzig auf das heutige Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten. „Natürlich sind wir der Favorit, den HSV darf man aber nicht unterschätzen. Die Krefelder sind stets für die eine oder andere Überraschung gut“, sagt Brandt, der Kapitän der Männer ist. Die Marschroute ist klar: „Wir müssen mit der richtigen Einstellung ins Spiel gehen und den Sieg wollen. Vor allem müssen wir hinten erneut gut stehen, dann sind es unsere Punkte. Holen wir den Dreier, ist es bis jetzt eine Super-Hinrunde“, sagt Brandt.

Von Benjamin Gleue