Inline-Skaterhockey. Das ist dann wohl die Antwort gewesen, auf die bei den Bissendorfer Panthern alle gewartet haben. Die Mannschaft hat sie auf dem Feld gegeben, sie war sie sich ja in den vergangenen Wochen auch ein bisschen selbst schuldig geblieben. Da war gewiss längst nicht alles schlecht, aber am Ende stimmte fünfmal in Folge das Ergebnis nicht. Nun ist die Niederlagenserie in der Bundesliga mit dem 9:3 (2:0, 6:2, 1:1)-Sieg gegen den Crefelder SC nach einem überzeugenden Auftritt beendet.

Knapp 150 Zuschauer in der Wedemark-Sporthalle sahen ein Bissendorfer Team, das als Einheit auftrat, wie es eben sein muss, wenn man sich vorgenommen hat, die Play-off-Plätze zu erreichen anstatt gegen den Abstieg zu kämpfen. Als Siebter wären die Panther jetzt wieder dabei, wenn es nach dem letzten Spieltag am 23. September um die deutsche Meisterschaft geht. Sie gingen aggressiv zu Werke, agierten konsequent und überstanden die kritische Phase, als nach ihrer 5:0-Führung die Gäste verkürzten und das Spiel zeitweise zu kippen drohte.

Die Trainer Lenny Soccio und Darian Abstoß konnten zufrieden sein. „Wir haben gar nicht viel besser oder schlechter gespielt als in den letzten zwei Partien“, meinte Abstoß, „aber diesmal waren wir einfach cleverer und hatten auch das nötige Glück“. Und zweimal legten die Panther einen Blitzstart hin. Im ersten Drittel traf Maxim Faber schon nach 37 Sekunden zum 1:0, Markus Köppl brauchte im zweiten Abschnitt nur eine Sekunde länger für das 3:0. Dazwischen hatte Tommy Sellmann erhöht – in eigener Unterzahl.

Torhüter Philip Grittner trug mit einer starken Leistung das Seine dazu bei, dass die Panther ihren klaren Vorsprung halten konnten. Chris Otten und Janne Goebel legten bis zur 28. Minute nach, ehe der CSC stärker wurde und seinen Gegner unter Druck setzte. Mit unfreiwilliger Hilfe von Gäste-Keeper René Hippler, der einen eher als Vorlage gedachten Ball Patrick Baudes passieren ließ, bekamen die Panther mit ihrem sechsten Tor die Partie wieder in den Griff. Otten und der in Überzahl erfolgreiche Köppl erhöhten, bevor bei den Bissendorfern noch eine gelungene Premiere gefeiert werden konnte: Juniorenspieler Eric Walbröl kam zu seinem ersten Einsatz bei den Männern und trug sich mit dem 9:3 auch gleich in die Torschützenliste ein.

Von Dirk Herrmann