Bissendorfer Panther müssen auf kleines Hockey-Wunder hoffen

Inline-Skaterhockey. In fremden Hallen kommen die Bissendorfer Panther in diesem Jahr auf keinen grünen Zweig. Mit dem 4:8 (0:5, 2:1, 2:2) bei den Duisburg Ducks mussten sie eine weitere Niederlage hinnehmen. Trotz der mageren Bilanz von drei Auswärtspunkten kann das Team der Trainer Lenny Soccio und Darian Abstoß dennoch weiter hoffen, durch einen Erfolg am letzten Spieltag die Play-off-Teilnahme noch perfekt zu machen – dank der beiden als Absteiger feststehenden Clubs aus Kassel und Augsburg, die sich bei direkten Konkurrenten der Panther durchsetzten.

Um für dieses „kleine Hockeywunder“ zu sorgen, von dem Abstoß sprach, bedarf es allerdings am Sonnabend beim TV Augsburg vor allem im ersten Drittel einer deutlichen Steigerung. Gegen die Ducks verschlief die Mannschaft wieder einmal den Beginn und machte es so einem um jeden Ball rackernden Gegner leicht, eine klare Führung herauszuschießen. Nicht nur angesichts der fünf Gegentore, die es in den ersten 20 Minuten zu schlucken galt, fiel es schwer, noch an eine Wende zu glauben – die Vorstellung lieferte einige Gründe, weshalb Soccio sich in der Pause gezwungen sah, seinem Unmut Luft zu machen.

Immerhin verhallten seine Worte nicht. Im Mittelabschnitt agierten endlich auch die Panther so, wie es nötig ist, wenn man die Saison noch verlängern will. Die Gäste verkürzten durch Sebastian Miller (22.) und in Überzahl durch Maxim Faber (23.) auf 2:5, sie hatten nun mehr Torchancen als die Ducks. Auch im dritten Durchgang stimmte die Einstellung, jedoch lief den Bissendorfern die Zeit davon. Zu mehr als dem 3:7 von Jan-Christoph Pries (57.) und dem 4:7 durch Miller (59., Penalty) reichte es nicht. „Solange es uns nicht gelingt, über 60 Minuten unsere Leistung abzurufen, werden wir auswärts keinen Punkt mehr entführen“, sagte Abstoß. „Solange die theoretische Chance auf die Play-offs besteht, werden wir aber kämpfen.“

Von Dirk Herrmann