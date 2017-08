Bissendorfer Panther ziehen zum sechsten Mal im Penaltyschießen den Kürzeren

Inline-Skaterhockey. Gegen den HC Köln-West einen Punkt zu holen, darüber könnte man sich bei den Bissendorfer Panthern ja eigentlich schon freuen. Bislang sind sie es schließlich gewohnt gewesen, bei Bundesliga-Duellen mit den Rheinländern in schöner Regelmäßigkeit leer auszugehen. Was aber wird dieser eine Zähler, den es nun bei der 7:8-Heimniederlage nach Penaltyschießen für das Unentschieden in der regulären Spielzeit gegeben hat, wohl wert sein? Das weiß man erst in fünf Wochen, wenn die Punktrunde abgeschlossen ist und zusammengerechnet wird.

Es ist wie verhext mit diesen Penaltys. Was Lenny Soccio und Da­rian Abstoß unter der Woche extra noch einmal üben ließen, das wollte im Punktspiel wieder einmal nicht so recht klappen. Trotz eines verheißungsvollen Auftakts: Torhüter Danny Sellmann parierte, Robin Marek verwandelte – dann verließ die Panther das Glück, zum sechsten Mal in dieser Saison schnappte der Gegner den Bissendorfern den Zusatzpunkt vor der Nase weg. „Im Training hatte es noch echt gut ausgesehen“, sagte Abstoß.

Die Kölner waren mit ihrer stärksten Besetzung angereist, trafen aber auf einen defensiv gut organisierten Gegner. „Meistens sind sie nur vor unserem Tor herumgekreist, wir haben gut in unserer Verteidigungsbox gestanden“, sagte Abstoß. Nach Treffern von Janne Goebel, der nach seiner Rückkehr von einer Studienfahrt auch ohne Training „großen Ehrgeiz“ (Abstoß) gezeigt habe, zum 1:0 (11.) und Tommy Sellmann zum 2:2 (22.) mussten die Panther nach einer knappen halben Stunde dennoch einem Drei-Tore-Rückstand hinterherlaufen.

Die Bissendorfer kämpften sich indes zurück ins Spiel. Sellmann (41.), Kai Steinmann (44.) und Tim Strasser (52.) sorgten für das zwischenzeitliche 5:5, Markus Köppl (59.) und Maxim Faber (59.) glichen in einer mit zunehmender Spielzeit hektisch werdenden Partie zwei weitere Rückstände aus. Zurück auf einen Play-off-Platz ging es für sie aber nicht. Dazu hätten die Panther das Penaltyschießen gewinnen müssen.

Von Dirk Herrmann