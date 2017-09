Böhm stellt gleich zwei Bestmarken auf

Barsinghausen. Für die wohl größte Überraschung in der 36-jährigen Geschichte der Barsinghäuser Tischtennis-Stadtmeisterschaft hat Peter Böhm vom TSV Langreder gesorgt. In einem umkämpften Endspiel rang er den großen Favoriten Fabian Path mit 12:10 im entscheidenden fünften Satz nieder.

Böhm, der erst zur Rückrunde der vergangenen Saison von der TuS Wettbergen nach Langreder gewechselt war, stellte gleich zwei Bestmarken auf: Noch nie triumphierte ein Akteur aus der Kreisliga in der offenen Klasse. Überdies war der 59-Jährige der bisher älteste Sieger der Titelkämpfe. Bei der 36. Auflage gingen lediglich neun Spieler an die Tische – eine Minusbeteiligung, die aber in keiner Weise den Erfolg Böhms schmälert.

Nachdem er Fabian Path in der Vorrunde noch unterlegen gewesen war, drehte der Akteur aus Langreders dritter Mannschaft auf und schaffte es überraschend ins Halbfinale, wo er mit Harald Fiedler einen weiteren Akteur aus Langreders Bezirksliga-Team schlug. Path behielt in seinem Semifinale gegen Arne Leenders die Oberhand, sodass es im Endspiel zur Neuauflage des Gruppenspiels kam. Diesmal hatte Böhm gegen den Stadtmeister von 2014 allerdings die besseren Nerven. „Ich hatte mir vor dem Finale nichts ausgerechnet. Dann gewinne ich den ersten Satz und dachte: Jetzt geht was“, sagte der Sieger. „Es war ein richtig schönes Erlebnis.“

Vielleicht lag es auch am neuen Schläger. Böhm hatte ein altes Spielgerät ausgegraben, nachdem er zuvor in der Klasse bis 1600 TTR-Punkte sang- und klanglos in der Vorrunde gescheitert war. Auch in diesem Wettbewerb gab es mit Pa­trick Thurau einen unerwarteten Sieger. Der Egestorfer hatte zuletzt anderthalb Jahre pausiert und deklassierte im Endspiel seinen mit zunehmender Spieldauer entnervten Vereinskollegen Matthias Wahl glatt in drei Sätzen mit 11:9, 11:7 und 11:6.

Terminverlegung lohnt sich

Eigentlich sollten das Männereinzel und alle Jugendkonkurrenzen am ursprünglichen Termin im Juni gespielt werden. Aufgrund der geringen Zahl an Voranmeldungen entschied sich der Beirat damals jedoch für eine Verlegung. Zumindest in den Rahmen-Wettbewerben bis zu Bilanzwerten von 1450 hat es sich gelohnt: Dort kämpften insgesamt 23 Spieler um die Medaillen.

Gut besetzt waren auch die Felder in der Jugend. Ein packendes Endspiel sahen die Zuschauer im Jungen-Doppel, wo sich Benedikt Geffert und Simon Nagel in einem rein Egestorfer Duell nach Abwehr eines Matchballs zum 15:13 im fünften Satz gegen Dominik Jilek und Marius Meier zitterten. Meier hielt sich dafür bei den Männern bis 1450 QTTR-Punkte schadlos, wo er das Finale gegen Benedikt Geffert gewann, dem damit der Titelhattrick verwehrt blieb. Bei den Schüler- und Hobbyklassen dominierte der TSV Barsinghausen. Eine erfreuliche Randnotiz, die für den Zusammenhalt bei den Kernstädtern spricht: Jugendwart Jan Bunzel trat mit seinen Jungs am Nachmittag noch bei „Barsinghausen läuft“ an.

Die Organisatoren um den Beiratsvorsitzenden Andreas Bock (TSV Barsinghausen) sorgten für ein tolles Turnier. Eine Aufgabe für das nächste Jahr wird es sein, die Teilnehmerzahl in der offenen Klasse der Männer wieder zu steigern. So enttäuschend die Beteiligung in der Königsklasse auch war: Die Meldungen und das Niveau in der Jugend machen Hoffnung für die Zukunft. So dominierte Julius Fiedler als Sieger der A-Schüler auch bei den Herren bis 1300. Und erstmals seit vielen Jahren konnte wieder eine Stadtmeisterin der Mädchen ausgespielt werden. „Das war wirklich sehr erfreulich“, freute sich Beiratssprecher Stefan Burk vom TTC Groß Munzel.

Von Uwe Serreck