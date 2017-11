Bult-Star Iquitos „Big in Japan“

Tokio. Riesenrummel um das Rennen des Jahres in Fernost. Tokio befindet sich im Japan-Cup-Fieber. Rund 150 (!) Journalisten versammelten sich bei der Pressekonferenz für das Galopprennen am Sonntag. Mehr als 100 000 Zuschauer werden erwartet, und damit wäre die gigantische Rennbahn (Fassungsvermögen: rund 220 000) lange nicht voll.

Trainingssession auf der Bahn Freitagmorgen bei schönstem Sonnenschein: Bult-Star Iquitos drehte unter Trainingsreiterin Simone Harnischmacher eine Runde. Beäugt von Bult-Trainer Hans-Jürgen Gröschel. Er kennt sich bestens aus im fernen Japan. Schon im vergangenen Jahr durfte er mit Iquitos beim Einladungsrennen starten. Damals sprang Platz sieben heraus. Morgen soll es noch besser laufen. Gröschel peilt mindestens Platz vier an. „Wir haben was gutzumachen in Bezug auf letztes Jahr. Ich habe volles Vertrauen in Iquitos“, sagt der 74-Jährige, der mit dem Galopper des Jahres Anfang Oktober auch Platz sieben beim Prix de L’Arc de Triomphe in Paris geholt hatte.

Der fünfjährige Hengst Iquitos, gezüchtet auf dem Gestüt Evershorst in Langenhagen, startet aus Box sechs in das mit fünf Millionen Euro dotierte Rennen. Favorit und Vorjahressieger Kitasan Black geht aus Startbox vier auf die 2400 Meter lange Reise. Im vergangenen Jahr holte er den „Cup“ aus der innersten Box eins.

„Die Startbox ist ganz gut, obwohl die Bahn nicht mehr im besten Zustand ist. Es hat sehr viel geregnet, und gerade innen muss man dann eine gute Spur finden“, erklärt Gröschel und gibt Einblick in die Taktik: „Man muss mit Iquitos sehr lange warten, dann ist sein Speed am wirkungsvollsten, ähnlich wie bei den Sprintern beim Radfahren. Man muss sich so lange wie möglich ziehen lassen.“ Im Sattel sitzt Jockey Daniele Porcu.

Und die Wettchancen? Bei „racebets.com“ liegt Iquitos wie auch der zweite deutsche Starter Guignol in der vorderen Mitte des 17er-Feldes. Quote: 260:10.

Von Simon Lange