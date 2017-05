23000 Besucher kamen am 1. Mai auf die Galopprennbahn in Langenhagen. Die Bult platzte aus allen Nähten. Großes Ärgernis waren die langen Wartezeiten bei der Anfahrt, an den Gastro-Ständen und mitunter an den Wettschaltern. Bult-Chef Gregor Baum will nachbessern.