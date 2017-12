Burgwedeler scheitern knapp

Handball. Jürgen Bätjer saß auf einem Turnkasten, den Rücken an die Hallenwand gelehnt und den Blick ins Leere gerichtet. „Was soll ich sagen“, fragte der Coach von Handball Hannover-Burgwedel niedergeschlagen. Seine Mannschaft hatte gerade in der 3. Liga Nord das Heimspiel gegen den 1. VfL Potsdam mit 29:31 (14:17) verloren. Damit verpasste der zu Hause weiterhin erfolglose HHB auch im neunten Anlauf den zweiten Saisonsieg. Mit lediglich sechs Zählern aus 14 Begegnungen hat sich das ambitionierte Team als Schlusslicht in die Weihnachtspause verabschiedet.

Im Vergleich zur Auswärtspleite bei der TSV Burgdorf II zwei Wochen zuvor zeigte der Tabellenletzte gegen die Potsdamer vor 153 Zuschauern eine offensiv verbesserte Leistung. Allen voran Thomas Bergmann. Mit elf Treffern war der Rechtsaußen bester Schütze auf dem Platz. Allerdings präsentierten sich die Gastgeber in der Abwehr zu passiv und löchrig.

„Ich habe die Jungs beim Videostudium speziell vor Angriffen durch die Mitte gewarnt und dann lassen wir gleich am Anfang genau das zu“, monierte Bätjer. Yannik Münchberger nutzte die Lücke zum 1:0 (2.). HHB-Spielmacher Florian Freitag glich zum 1:1 aus (3.), ehe die Gäste schnell auf 4:1 davonzogen (5.). Beim Stand von 2:5 humpelte zu allem Überfluss der gerade erst eingewechselte Kay Behnke mit einer Oberschenkelverletzung vom Feld (6.). „Wir hatten sicherlich den Vorteil, dass unser Kader deutlich breiter aufgestellt war“, sagte Potsdams Trainer Daniel Deutsch. Dem ehemaligen Zweitliga-Spieler der TSV Burgdorf Hannover standen 14 Akteure zur Verfügung, Bätjer hingegen nach Behnkes Ausfall nur noch zehn.

Der Vorsprung der Gäste wuchs auf fünf Tore (17:12, 29.) an. Bis zum Schluss gaben sie die Führung nicht mehr aus der Hand, auch wenn Linksaußen Steffen Dunekacke und Bergmann den Abstand in der letzten Minute der ersten Halbzeit noch auf drei Treffer verkürzten und damit bei den heimischen Fans neue Hoffnung aufkommen ließen. Tatsächlich kämpfte sich der HHB durch Treffer von Rückraumspieler Christian Hoff (21:22, 44.) und Kreisläufer Stefanos Michailidis (25:26, 52.) zweimal auf ein Tor heran. Auch bei Bergmanns Treffer zum 27:29 (56.) schien ein Punktgewinn noch möglich. Zählbares sprang aber letztlich nicht heraus. Das lag auch daran, dass die Torhüter Pascal Kinzel und Colin Räbiger ihren Vorderleuten keinen sicheren Rückhalt boten. „Wenn fast jeder Schuss ein Treffer ist, reichen halt auch 28 Tore nicht zum Sieg“, kommentierte Bätjer, der seine Schützlinge unermüdlich nach vorn gepeitscht hatte.

Bätjer brauchte nur eine kurze Erholungszeit. Dann erhob er sich von seinem Turnkasten und blickte wieder optimistisch in die Zukunft: „Uns bleiben noch 14 Partien. Da können wir noch 28 Punkte holen.“

HHB: Kinzel, Räbiger – Bergmann (11/3), Freitag (7), Dunekacke (6), Michailidis (2), Behr, Fischer, Hoff (je 1), Behnke, Paternoga

Die Reserve der TSV Burgdorf holte sich dagegen beim Tabellenvorletzten HG Hamburg-Barmbek mit dem 30:29 (16:17)-Erfolg schon jetzt zwei wichtige Punkte. Mit nunmehr 13:13 Zählern konnten sich die TSV-Männer von der Abstiegszone absetzen. Doch TSV-Coach Heidmar Felixson war mit den Leistungen seiner Mannen überhaupt nicht zufrieden. „Froh bin ich über den Sieg, nicht aber über die Spielweise meiner Mannschaft. Ich bin echt sauer“, erklärte er. Und dies ließ er sie nach dem Spiel auch wissen. Es dauerte lange, bis Felixson wieder ansprechbar war. „Ich musste erst einmal wieder runterkommen“, ließ er wissen.

Es gab zahlreiche Fehlwürfe und technische Unzulänglichkeiten, auch nach deutlichen Führungen. In Halbzeit zwei führten die Gäste fast durchweg mit drei Treffern, in der Schlussphase hagelte es jedoch Zeitstrafen und Siebenmeter gegen die TSV. Noch in der 57. Minute erzielte Malte Donker das 30:27, handelte sich dann eine Zeitstrafe ein. 100 Sekunden vor der Schlusssirene verkürzten die Barmbeker auf 29:30, im Gegenzug vertändelte die TSV den Ball. Den letzten Angriff konnten die Burgdorfer noch verteidigen, sonst wäre der Sieg dahin gewesen. „Einzig positiv waren die Leistungen von Maurice Dräger, Hannes Feise und Jannes Krone, die mit ihren Toren für den Erfolg sorgten“, sagte Felixson und erhofft sich im Heimspiel gegen Empor Rostock einen besseren Jahresabschluss.

TSV Burgdorf II: Ullrich, Wilde – Krone, Dräger (beide 7), Feise (6), Donker (4), Hoffmann (2/2), Büchner, Kalafut (beide 2), Thiele, Koch, Marx, Diebel, S. Schröter

Von Robby Echelmeyer und Rolf Linda