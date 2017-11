Burgwedels Handballer mit dem Rücken zur Wand

Handball. Diese Szene im Derby bei der TSV Burgdorf II (25:34) ist sinnbildlich gewesen für die bisherige Hinrunde von Handball Hannover-Burgwedel. Florian Freitag wehrte sich am Kreis nach Kräften gegen Dominik Kalafut – das Ergebnis: Siebenmeter und obendrein eine Zeitstrafe. Sie versuchen alles, doch irgendwie läuft momentan alles gegen sie. Seit 20 Tagen ist die Sieben von Trainer Jürgen Bätjer Schlusslicht in der 3. Liga Nord. Die Pause vor dem letzten Spiel des Jahres am 9. Dezember in eigener Halle gegen den VfL Potsdam kommt zur rechten Zeit, in der folgenden fünfwöchigen Weihnachtspause soll jeder Stein – noch einmal und mindestens zweimal – umgedreht werden.

Derby komplette Katastrophe

Für Freitag, vor der Saison vom Bundesligisten GWD Minden gekommen, war das Derby eine „komplette Katastrophe. In den Spielen davor waren wir vorne einigermaßen gut und hatten hinten unsere Probleme“, sagt der 25-Jährige. In Burgdorf habe sowohl in der Abwehr als auch im Angriff gar nichts funktioniert. „Wir haben in den Wochen davor besser gespielt“, meint Bätjer, „die TSV war aber auch echt gut. Sie haben besser gedeckt und waren aggressiver. Da hätten noch ganz andere Mannschaften Probleme gehabt. In unserer Situation wird so ein Spiel aber natürlich doppelt und dreifach analysiert.“

Herbolds Tore fehlen

Die Auswüchse dieser Situation waren in dieser Form sicherlich nicht zu erwarten, doch nach dem Umbruch im Sommer mit sechs Ab- und sieben Neuzugängen braucht der HHB noch Zeit – offensichtlich. Zeit, die ihm nach vier Punkteteilungen und vier Niederlagen mit nur einem Tor Unterschied davonrennt. Hinzu kam neben vielen kleineren Verletzungen und der daraus resultierenden unbefriedigenden Trainingssituation der langfristige Ausfall von Maurice Herbold (Bandscheibenvorfall). Der mit 180 Treffern beste Torschütze der Vorsaison konnte nur die ersten sieben Partien absolvieren und soll erst im ersten Rückrundenspiel am 13. Januar gegen den DHK Flensborg wieder dabei sein.

Eine verfahrene Situation, die sich der gesamte Verein sicherlich anders vorgestellt hat. „Aber so ist es halt, und auch das müssen wir jetzt hinbekommen“, sagt Freitag, der die ersten 13 Duelle so zusammenfasst: „Die Saison ist bisher generell total scheiße gelaufen. Wenn wir am Anfang durch ein bisschen Glück, oder was auch immer in nur drei Spielen drei Tore mehr geworfen hätten, würden wir jetzt ganz anders dastehen.“ Nun müsse sein Team alles in das letzte Spiel des Jahres legen, „und dann haben wir zum Glück, wirklich zum Glück, erst einmal Pause“, sagt Burgwedels Mittelmann.

Personal auf dem Prüfstand

Fünf Wochen Zeit, die Bätjer dazu nutzen will, um auch das Personal auf den Kopf zu stellen. Schließlich sollen am Ende 24 Punkte auf dem HHB-Konto stehen. „Es nützt ja nichts, wir werden alles prüfen. Vielleicht verändern wir etwas“, sagt er und fügt hinzu: „Etwas draufpacken können wir nicht.“ Dazu fehle schlicht das Geld. „Das wird uns eine Lehre für das nächste Jahr sein, so wir denn die Klasse halten, dass wir uns personell noch breiter aufstellen.“ Dass sie bisher viel probiert haben, heißt schließlich nicht, dass sie es nicht wieder probieren werden.

Von Christoph Hage