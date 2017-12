Champions League: Waspo fliegt nach Moskau

Hannover. Für die hannoverschen Wasserballer steht in den nächsten Tagen sogar Höchstarbeit an, bevor es in die Weihnachtspause geht. Am Freitag fliegt das Team von Trainer Karsten Seehafer nach Moskau, wo es am Sonnabend (17.45 Uhr) im Champions-League-Spiel auf Dynamo trifft. Danach spielt Waspo am übernächsten Sonnabend im Bundesliga-Titelkampf gegen den ewigen Rivalen Wasserfreunde Spandau und beschließt das Jahr am 20. Dezember in der „Königsklasse“ gegen Partizan Belgrad.

„Das bedeutet noch einmal höchste Konzentration für mein Team“, sagt Seehafer, der am Freitag mit einem 18-köpfigen Tross von Berlin-Schönefeld aus in die russische Hauptstadt fliegt. Was Waspo dort sportlich erwartet, beschreibt er mit drei Wörtern: „Eine Super-Truppe.“ Aber auch eine, gegen die seine Mannschaft durchaus gewinnen kann: „Beim Wasserball auf diesem Niveau entscheidet die Tagesform.“

Und da hofft Seehafer natürlich, dass sein Team in der besseren Verfassung an­tritt. „Aber um solche Spiele zu gewinnen“, sagt der Coach, „benötigen wir alles: mannschaftliche Geschlossenheit, individuelle Klasse, Siegeswillen und vor allem Konzentration.“ Nur dann könne man in der „Königsklasse“ triumphieren.

Auf Siegestour: Die Bundesliga-Frauen von Waspo 98 wollen am Sonnabend beim SC Chemnitz 1892 (18 Uhr) ihre Erfolgsserie fortsetzen. Der Spitzenreiter um die Top-Torjägerinnen Carmen Gelse und Belen Vosseberg strebt in Sachsen seinen fünften Sieg in Folge an.

Von Jörg Grußendorf