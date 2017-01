Hannover. Der gebürtige Hamburger hat es bei einem Einladungsturnier in Melbourne verloren, mit 7:5, 4:6, 0:1 (4:10) gegen den Polen Jerzy Janowicz - die Partien werden dort statt im dritten Satz durch ein Match-Tiebreak entschieden. Aber das Ergebnis ist völlig egal. Wesentlich ist der Tatbestand, dass der „ewige Tommy“zurück ist. „Ich bin jetzt körperlich wieder so weit, dass ich mich der Herausforderung Profitennis stellen kann“, sagte er nach seinem ersten Spiel seit Oktober 2015. Damals, vor eineinviertel Jahren, zwangen ihn eine lädierte Schulter und eine Fußverletzung zu dieser langen Pause. Und es war nicht die erste in seiner langen, erfolgreichen Karriere. Schulter und Hüfte machten dem gebürtigen Hamburger oft zu schaffen, er musste sich mehrmals operieren lassen.

Diese vielen Verletzungen waren es auch, die eine noch erfolgreichere Karriere des zweifachen Familienvaters verhinderten. 2002 war er mal kurzfristig die Nummer 2 der Welt, er wurde auch mal Zweiter bei den Olympischen Spielen 2000 und hielt sich oft im Dunstkreis der Weltspitze auf. Trotz der Begabung und auch des starken Ehrgeizes des 38-Jährigen gelangen ihm aber nie die ganz großen Erfolge. Irgendwie verbindet man mit Haas den Status als ewiges Talent.

Nächste Woche will Haas bei den Australian Open sein Comeback auf der ATP-Tour geben. Für Spitzenplätze wird es nicht mehr reichen. Aber wenn er gesund bleibt, dann kann er auch künftig noch für manche Überraschung sorgen.