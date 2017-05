Hannover. Der DHC war am Wochenende Gastgeber der Play-off-Hauptrunde der besten acht Teams aus Deutschland. Doch zwischen den Top-Teams wie Hannover, München oder Hamburg und den anderen liegt meistens ein Klassenunterschied.

Im ersten Spiel beim 20:3 hatte der DHC „keine Probleme“, wie die verletzte Spielerin Sina John kommentierte. Mareile Kriwall (6), Anna Blank (5) und Bettina Wilhelm (4) sorgten für die meisten Tore. Gegen Köln legte der DHC jedoch einen Fehlstart hin, lag plötzlich mit 0:2 hinten. „Das kam etwas überraschend. Da sind wir wohl zu entspannt ins Spiel gegangen. Das war sehr ärgerlich“, gestand John. Eine Auszeit sorgte für die nötige Konzentration – und einen 16:0-Lauf. Spielführerin Blank überragte mit fünf Toren. Mareile Kriwall netzte viermal ein, ihre Schwester Insa Kriwall erzielte drei Tore.

Der DHC geht nun beim Final Four in Stuttgart in zwei Wochen die Mission Titelverteidigung an. Am 10. Juni trifft der Rekordmeister im Halbfinale auf den HTHC Hamburg. Das andere Semifinale bestreiten Hannovers Dauerrivale Rot-Weiß München und Schwarz-Weiß Köln. Das Endspiel steht am 11. Juni an. „Dahin zu kommen, ist unser klares Ziel. Und danach sehen wir weiter“, sagt John betont vorsichtig. Trotzdem: Der Rekordmeister ist bereit für den sechsten Titel in Folge. Nur leider ohne John, die sich vor acht Wochen schwer am rechten Knie verletzte: Anriss des hinteren Kreuzbandes, Schienbeinkopfbruch, Innenbanddehnung und Kapselschaden.

Von Simon Lange