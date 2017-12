DTV dominiert Derby

Hannover. Das hannoversche Hockey-Derby in der 2. Hallen-Bundesliga ist am Freitagabend für Gastgeber DTV eine eindeutige Angelegenheit gewesen. Mit 8:2 (3:1) bezwang das Team von Coach Bastian Okroy in der mit 250 Fans proppevollen Halle den Lokalrivalen Hannover 78. „Ich habe mir nie Sorgen gemacht. Wir hatten das Spiel völlig unter Kontrolle“, sagte Okroy.

Leo Allert sowie die Brüder Felix und Fabian Heller hatten den DTV schon in der ersten Viertelstunde mit 3:0 in Führung geschossen. Auch als 78 kurz vor und kurz nach der Pause durch Gerrit Evans und Christoph Vorndamme zum 2:3-Anschluss kam, blieb Okroy gelassen. Denn die Antwort war innerhalb von vier Minuten ein Dreier-Pack durch Fabian und Tobias Heller sowie Yannick Jendryczko zum 6:2. „Wir haben kaum noch Chancen zugelassen“, meinte Okroy. So erhöhten nochmals Allert sowie Jonas Nommensen auf 8;2 für den DTV, der nach seinem Fehlstart nun seinen ersten Saisonsieg feiert.

Von Matthias Abromeit