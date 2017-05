Hannover. Neun Siege, alle ohne Satzverlust – klingt nach einer entspannten Runde. Aber es ist nur der erste Schritt auf dem Weg zur direkten Rückkehr in die erste Liga für den DTV. Auch der Zweitligaauftakt begann mit Unruhe und Nervosität. Unruhe, weil sich die Nummer zwei des Teams, Lenka Jurikova, beim gemeinsamen Frühstück das Brötchenmesser tief in die Fingerkuppe ge­rammt hatte.

Aus dem Vinzenzkrankenhaus meldete der betreuende Physiotherapeut Werner Schlager schnell, dass die Slowakin an diesem Tag auf keinen Fall spielen könne. Doch Ersatz war schnell ge­funden, und was für einer: Anna-Lena Grönefeld, eigentlich nur für das Doppel eingeplant, sprang ein und punktete souverän.

Nervös sahen derweil die beiden jüngsten Spielerinnen ihrer Aufgabe entgegen. Die 18-jährige Shaline Pipa ist zwar bereits im dritten Jahr fester Bestandteil des Ka­ders, doch nun spielte sie plötzlich an Nummer zwei. Und die erst 16-jährige Lena Greiner feierte an diesem Tag als Neuzugang ihr DTV-Debüt. „Aber unsere Küken haben das super gemacht, beide haben ihre Gegnerinnen jederzeit im Griff gehabt“, freute sich Trainer Kroll nach den deutlichen Siegen. Der Galaauftritt der ehemaligen Weltranglistensiebten Patty Schnyder rundete den gelungenen Saisonauftakt vor 300 Zuschauern ab.

Schon Donnerstag und Sonntag folgen die nächsten Spiele – beide auswärts. Beim TC Union Münster ist das DTV-Team erneut klar favorisiert, beim TC Moers geht’s am Sonntag dagegen bereits um den Spitzenplatz in der Tabelle. „Dort werden wir auch mit unserem besten Team starten“, kündigt Kroll an. Und die Brötchen wird er wohl selbst für alle aufschneiden ...

Von Sybille Schmidt