Wilkenburg. Die Frauen des SV Wilkenburg haben beim Endspieltag des Regionspokals in Berenbostel ihren Vorjahrestriumph wiederholt und im Finale der Bezirksklasse durch den 6:5-Sieg gegen die TSG Ahlten II erneut den Pott geholt.

Als Janine Haars und Miriam Ubrig im Schlussdoppel ihren ersten Matchball verwandelten, explodierte die Stimmung in der Fankurve. „Es ist für uns das Spiel des Jahres“, hatte Pressesprecher Martin Volkwein schon im Vorfeld die Stimmung geschürt. Tatsächlich verwandelten 25 Schlachtenbummler aus Wilkenburg die Halle am Badepark stellenweise in ein Tollhaus und feuerten ihre Mannschaft lautstark an. Trotzdem ging zunächst Ahlten 3:1 in Führung. Angela Hansen, Cornelia Schäfer, Janine Haars und erneut Schäfer retteten den SVW ins entscheidende Doppel.

Für grandiose Stimmung sorgten auch die Fans aus Alvesrode. Doch auch deren stimmgewaltige Unterstützung konnte nicht verhindern, dass Concordias Männer in der 1. Bezirksklasse mit 2:6 gegen die TSG Ahlten II den Kürzeren zogen. In der Wiederauflage des Duells aus der Aufstiegsrelegation brannte die Mannschaft aus dem Lehrter Ortsteil auf Revanche für die 6:9-Niederlage von Anfang Mai und ging nach den Doppeln mit 2:0 in Führung. Als anschließend auch Spitzenspieler Björn Könecke mit 10:12 im Finaldurchgang verlor, war die Vorentscheidung gefallen. „Um eine Chance zu haben, hätte Björn drei Punkte machen müssen“, analysierte Kapitän Andreas Wanza. Daniel und Björn Könecke konnten anschließend die 2:6-Niederlage nicht mehr abwenden. „Nicht schlimm, wir haben hier ja vor zwei Jahren gewonnen“, befand Wanza.

Die Jungen des FC Bennigsen II kassierten in der 1. Kreisklasse eine unglückliche 4:6-Niederlage gegen den Mellendorfer TV. Vorentscheidend waren die Doppel, die Kristoffer Ochs/Fee Banse und Maik Ehrenpfort/Linis Lange jeweils knapp in fünf Sätzen verloren. Ehrenpfort (2), Ochs und Lange konnten zwar noch zum 4:4 ausgleichen, mehr ging aber nicht.

Besser machte es der TTC Schulenburg, der in der Aufbauklasse zum ersten Mal beim Finaltag dabei war und nach zwei Stunden die Arme in die Höhe reißen durfte. Die Doppel Ole Fuhrmann/Finn Wagner und Niklas Freitag/Finn Schorsch sowie Freitag, Schorsch, Wagner und Fuhrmann sorgten für den 6:2-Sieg gegen den VfL Eintracht Hannover III.

Zu keiner Sekunde gefordert waren die Bennigser Mädchen. Beim 3:0-Sieg gegen den TSV Schneeren gaben Melina Ochs und Paulina Döbbe in neun Sätzen lediglich 36 Punkte ab.

Von Uwe Serreck