Daniel Hoffmann fühlt sich „ein bisschen wie im Traum“

Springe. Im Nachwuchsbereich hat er beinahe ausnahmslos in unteren Spielklassen das Tor gehütet, in seiner ersten Saison bei den Erwachsenen steht er nun plötzlich in der 3. Liga Nord zwischen den Pfosten. Die Rede ist von Daniel Hoffmann. Der 19-Jährige, der in der vergangenen Spielzeit noch für die A-Junioren im Einsatz war, bildet bei den HF Springe inzwischen gemeinsam mit Mustafa Wendland das Torhütergespann. Am Sonnabend ab 18 Uhr bekommen es Hoffmann und seine Mitspieler zu Hause mit dem HSV Hannover zu tun.

An das jüngste Duell mit einer Mannschaft aus der Region Hannover hat Hoffmann beste Erinnerungen. Vor zwei Wochen avancierte er gegen Handball Hannover-Burgwedel zum Helden, als er nach knapp einer Viertelstunde ins Spiel kam und mit seiner Leistung großen Anteil daran hatte, dass die Deisterstädter mit 30:27 gewannen. „Das war echt toll, es war mein bisher längster Einsatz“, blickt er zurück.

Generell erlebt der Schlussmann die aktuelle Situation „ein bisschen wie im Traum“, wie er sagt. Eigentlich war Hoffmann als Nummer eins der Reserve vorgesehen, die als HSG Deister-Süntel in der Regionsoberliga aktiv ist. Weil Marius Aleksejev, der im Sommer vom schweizer Erstligisten Stäfa Lakers gekommen war, den Springern aber schon kurz darauf wieder den Rücken kehrte, gehört Hoffmann bis auf Weiteres fest zum Aufgebot der Ersten. „Das ist Wahnsinn. Ich durfte als Kind mal in einem Bundesligaspiel mit den Profis auflaufen. Und jetzt laufe ich bei einigen Spielen selbst mit einem Kind an der Hand in die Halle ein“, freut sich der 19-Jährige.

Dass Hoffmann überhaupt den Weg an den Deister gefunden hat, hat er Christian Ellmers zu verdanken. Der Juniorentrainer der HF erkannte sein Talent und lotste ihn zur Saison 2015/16 vom SV Eintracht Hiddestorf zu den Schwarz-Weißen. Dort spielte er erstmal nicht mehr auf Regionsebene, sondern fortan in der Junioren-Verbandsliga.

Sein handballerisches Leben hat sich seither ganz schön verändert – aktuell stehen fünf Trainingseinheiten pro Woche auf dem Programm, hinzu kommen Spiele am Wochenende mit Anreisen von bis zu 300 Kilometern. „In der 3. Liga lebt man schon ein wenig für den Handball“, sagt Hoffmann, der beruflich ein Duales Studium im Bereich Steuerrecht absolviert. „Aber es macht Spaß und ich kann mich auf diesem Niveau ganz anders entwickeln. Mit Uwe Naumann haben wir einen super Torwarttrainer, die Lernerfolge sind da. Ich merke, wie sich Kleinigkeiten verändern“, betont er.

Und mit seiner Entwicklung ist Hoffmann nach eigener Auskunft noch lange nicht am Ende. „An meinem Stellungsspiel und an den Bewegungsabläufen muss ich arbeiten. Und ich möchte das Spiel noch besser lesen“, sagt der 1,81 Meter große Torhüter. „Für einen Keeper bin ich recht klein. Ich brauche daher schnelle Reaktionen“, sagt er.

Die Reaktionen wird Hoffmann auch am Sonnabend gegen die Gäste aus Anderten, die mit Milan Mazic einen überragenden Kreisläufer im Team haben, benötigen. „Ich freue mich auf das Derby. Das wird ein echtes Kampfspiel, der HSV hat Qualität“, sagt er – und baut auf die Fans: „Es ist super, vor einer vollen Halle zu spielen. Die Zuschauer pushen uns ungemein, jeder kann noch einmal zehn Prozent mehr geben.“

Von Benjamin Gleue