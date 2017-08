Das Knie – Saison für Burgwedels Florian Freitag wohl gelaufen

Handball. Nicht schon wieder: In der vergangenen Vorbereitung hatte sich Lennart Carstens das Kreuzband gerissen, das gleiche Schicksal droht nun Florian Freitag. Der 25-Jährige, als Königstransfer im Sommer von GWD Minden zu Drittligist Handball Hannover-Burgwedel gekommen, verletzte sich beim 42:30 (20:19) im Testspiel beim Oberligisten TV Cloppenburg voraussichtlich schwer am Knie. „Das, was nicht passieren durfte, ist passiert“, sagte HHB-Trainer Jürgen Bätjer. „Ich weiß auch nicht, womit wir das verdient haben.“

In der Verteidigung verlor Freitags Gegenspieler den Halt – und fiel ihm auf das Knie. „Es gibt noch keine Diagnose“, schränkte Bätjer zwar ein, ließ aber keinen Zweifel daran, dass es sich um eine schlimmere Verletzung handeln dürfte. „Eine Verletzung am Innenband würde ich sofort unterschreiben.“ Der Testspielsieg und das Trainingslager in Westerstede, bei dem vor allem in taktischer Hinsicht gearbeitet worden war, rückte angesichts der Verletzung in den Hintergrund. Sein erster Weg wird Freitag am Montag zum neuen Burgwedeler Mannschaftsarzt, Leif Sebastian Pott, führen. „Und dann hoffen wir, dass wir schnell einen MRT-Termin bekommen“, sagte Bätjer.

Stelmokas ragt heraus

Ligakonkurrent TSV Burgdorf II musste sich beim Turnier des ATSV Habenhausen mit Platz zwei zufriedengeben. Zum Auftakt gegen den späteren Sieger MTV Braunschweig führte die Sieben von Trainer Heidmar Felixson bereits mit sechs Toren, musste sich aber noch mit 15:16 geschlagen geben. Gegen die beiden Oberligisten SG Achim/Baden (24:16) und HC Bremen (18:9) gab es sichere Siege, zum Abschluss wurde der Gastgeber mit 17:15 bezwungen. „Ich hatte 17 Spieler dabei, die ich alle eingesetzt habe. Letztlich bin ich sehr zufrieden mit der Leistung, denn insgesamt war es äußerst anstrengend mit vier Spielen über je 40 Minuten“, sagte der TSV-Coach. Bester Spieler war Andrius Stelmokas, der zwölf Treffer erzielte. Mehr Tore warfen nur Lars Hoffmann (18) und Maurice Dräger (17).

Von Christoph Hage