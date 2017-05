Tischtennis. Ich habe mir sagen lassen, die Regionspokalendspiele in Berenbostel sind im Tischtennis das, was im Fußball der DFB-Pokal für Berlin ist“, sagt der frischgebackene Regionssportwart der Männer, Kai Beermann. Er trifft damit den Nagel auf den Kopf, auch zum Abschluss der Saison 2016/17 rückt diese Veranstaltung in der Turnhalle der Georg-Elser-Hauptschule ins Visier zahlreicher Zuschauer. Die Mannschaften fiebern dem Finale begeistert entgegen.

Die Jugend- und Schülerklassen beginnen am Sonntag um 9 Uhr. Bei den Schülerinnen B/C tritt der TTV 2015 Seelze zum Derby gegen den TV Mandelsloh an. Die Chancen stehen bei 50:50 – in der Kreisliga-Saison gab es jeweils einen Sieg und eine Niederlage. Bei Punktgleichheit entschied schließlich ein Spiel die Meisterschaft zu Gunsten des TV. „Es wird sicher ein spannendes Spiel, und Nora Steiner sowie Aniki Decker werden sicher nervös sein. Sie haben noch nicht an so einem Event teilgenommen, sammelten aber schon fleißig Turnier-Erfahrung“, sagt TTV-Betreuerin Lisa Czaya.

Die Mandelsloherinnen gehen mit Madeleine Matull und Tessa Paggel ins Rennen. „Für die beiden ist es ein besonderes Ereignis, da sie das letzte Mal Schülerinnen B spielen werden. Nach dem Staffelsieg fehlt eigentlich nur noch das Glück zum Erfolg im Pokal“, sagt TV-Coach Wilfried Warmbold.

Bei den Mädchen spielt der TSV Schneeren II gegen den FC Bennigsen.

Um 11.30 Uhr starten die Frauen-Bezirks- und offene Klasse, außerdem die 2. und 3. Kreisklasse der Männer mit der Partie TTV 2015 Seelze VI gegen den Lehrter SV.

In den Fokus rückt das Topspiel der offenen Klasse der Männer ab 14.30 Uhr zwischen dem TTV 2015 Seelze II und dem SV Arminia Hannover. In der Bezirksoberliga-Saison hatte Meister TTV 2015 mit 3:1 Punkten die Nase vorn. „Doch der Pokal ist schon so eine Sache. Ich bin der einzige Spieler aus unserem Team, der bislang in allen Runden dabei war. Wir benötigten immer Ersatz. Ich bin gespannt, wie die Arminen auflaufen. Auch die frei wählbare Aufstellung entscheidet“, erläutert Kapitän Yannik Müller.

Zeitgleich geht es in der 2. Bezirksklasse der Männer für den TTT Nord Garbsen um das begehrte Double gegen den TSV Havelse II. „Wir gehen optimistisch an die Aufgabe heran und würden uns über einen Sieg natürlich riesig freuen. Cenk Kacar fällt wegen einer Meniskusverletzung aus, aber Alexander Kröker und Marvin Macke sollten stark genug sein. Auch Gunnar Schwanert will für einen Einsatz alles tun“, meint TTT-Manager Ulrich Raboch.

Nach dem verpassten Aufstieg in der Relegation nagt vermutlich mangelndes Selbstvertrauen an dem einen oder anderen Havelser Spieler. „Das trifft wohl nur auf mich zu. Ich weiß, dass Sascha Wolsky megamotiviert ist, und wir werden alles aufbieten. Aber der Pokal hat sowieso seine eigenen Gesetze“, kommentiert TSV-Mannschaftsführer Dennis Zimmer.

Parallel stehen auch die Matches der 1. Kreisklasse, Kreisliga und

1. Bezirksklasse der Männer an.

Von Martina Emmert