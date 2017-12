Deister-Cup des TSV Langreder ist Teil der Vorweihnachtszeit

Langreder. Der Deister-Cup hat in der Vorweihnachtszeit seinen Platz im Turnierkalender gefunden. Zum vierten Mal richtet die Tischtennissparte des TSV Langreder von Freitag bis Sonntag ihr Turnier aus, das in der Beliebtheitsskala der Spieler praktisch aus dem Nichts nach oben geschnellt ist.

Im vergangenen Jahr gingen 562 Starter aus dem gesamten Bundesgebiet an die Tische. „Über 500 Teilnehmer werden wir bestimmt auch diesmal schaffen“, ist Sportwart und Cheforganisator Harald Fieder nach dem Stand der Voranmeldungen überzeugt. Auch von den Akteuren aus der Deisterstadt wird das Turnier immer besser angenommen. „Wir werden mit einigen Spielern dabei sein“, kündigt Jan Bunzel, Jugendwart des TSV Barsinghausen, an.

Da es im Vorjahr zu einigen Wartezeiten zu den Stoßzeiten kam, wurde die Anzahl der Tische von 24 auf 30 aufgestockt. Deshalb wird zum ersten Mal in den beiden großen Hallen des Schulzentrums am Spalterhals gespielt und die Turnierleitung von zwei Computern aus gesteuert.

Neue Klasse gut angenommen

Um die Attraktivität des Turnieres für leistungsschwächere Akteure zu steigern, wird erstmalig eine Klasse für Spieler unter 1200 TTR-Punkten angeboten. „Wir haben bei uns in der Sparte geschaut, wo Bedarf ist“, erklärt Fiedler. Die Idee hat gezündet: 50 Voranmeldungen liegen bereits vor.

Los geht es am Freitag um 17.30 Uhr wieder einmal mit den Senioren. „Die dürfen dann auch bei den zeitgleich laufenden Klassen bis 1400 und 1700 TTR-Punkten spielen“, sagt Fiedler. Parallele Doppelstarts sind ansonsten ausgeschlossen. Die unterschiedlichen Jugend-, Frauen- und Männerklassen folgen am Sonnabend und Sonntag jeweils ab 9.30 Uhr. Die Ausschreibung ist auf tischtennis-langreder.de zu finden. Anmeldungen sind ausschließlich per E-Mail möglich, sie sind an info@tischtennis-langreder.de zu richten.

Von Uwe Serreck