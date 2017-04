Hannover. Am Ende jubelten nur die anderen. Wieder einmal. Nach der achten Pleite in Folge müssen sich die Recken endgültig nach unten orientieren. Nichts mehr mit heimlichen Träumereien von Europa, nur dank der starken Hinrunde stehen Hannovers Handball-Stars noch halbwegs stabil im Mittelfeld. Den letzten Sieg gab es kurz vor Weihnachten. Lang, lang ist’s her.

Kein Wunder, dass auch gegen Magdeburg vieles nicht zusammenlief. Katastrophale Abspielpatzer reihten sich nahtlos in ideenlose Angriffsbemühungen und unvorbereitete Würfe ein. Die Verunsicherung ist dem Spiel der Recken deutlich anzumerken – und den Handball-Stars an den Gesichtern abzulesen.

Schon bei den ersten kleinen Problemchen gehen bei manchen Recken die Köpfe runter. Sie kennen es ja aus den vorangegangenen Partien: Egal, wie sehr sie sich bemühen, am Ende gibt es nur wieder eine Pleite. Neu ist: Gegen Magdeburg waren nicht einmal Leidenschaft und Biss richtig zu spüren. Das wird nicht nur der spielerischen Klasse nicht gerecht, die die Recken eigentlich besitzen. Sondern vor allem nicht ihren Fans. „Wir haben Herz gezeigt, um die Punkte gekämpft“, fand Spielmacher Morten Olsen nach dem Blutleer-Auftritt in der Tui-Arena. Diese Meinung dürfte er exklusiv gehabt haben.

Bezeichnend, dass selbst die Motivationsversuche von Führungsspielern wie Martin Ziemer und Fabian Böhm oder das spielerische Vorangehen von Ballermann Kai Häfner letztlich gar nichts brachten. Das einzig Positive: Es kann nur besser werden für die Recken. Muss es aber auch...

Von Jonas Szemkus