Der Aufstieg ist beim MTV kein Thema

Handball. An dieses Bild können sich die Handball-Fans des MTV Großenheidorn gewöhnen. Ihr Verein liegt an der Spitze der Oberliga . Das soll auch nach dem neunten Spieltag so sein. Damit der Wunsch Wirklichkeit wird, muss die Auswärtspartie beim Lehrter SV gewonnen werden. Anwurf ist am Sonnabend um 18.30 Uhr.

„Die Stimmung ist hervorragend“, berichtet MTV-Betreuer Thomas Zumbrock. Die gesamte Mannschaft inklusive Trainer- und Betreuerteam freut sich über die Spitzenposition. Angst, dass seine Spieler plötzlich übermütig werden könnten, hat der Coach aber keineswegs: „Das ist eine schöne Momentaufnahme“, stellt Zumbrock klar. Die Mannschaft würde bodenständig bleiben, das nächste Spiel im Visier haben. „Wir beschäftigen uns weder mit Meisterschaft noch mit Aufstieg. Dazu ist es viel zu früh“, beruhigt Zumbrock die Gemüter.

Wohl die richtige Einstellung vor dem schweren Auswärtsspiel in Lehrte. Einfach hatte es der MTV dort nie. In den vergangenen Jahren haben sich die Seeprovinzler stets schwer in Lehrte getan.

„Mittlerweile haben die Lehrter nicht mehr das Niveau vergangener Jahre. Unterschätzen werden wir den Gegner aber auf gar keinen Fall“, sagt Zumbrock.

Optimistisch stimmt ihn die Tatsache, dass der MTV in Bestbesetzung auflaufen kann. Doch auch in Lehrte wird natürlich wieder viel darauf ankommen, wie gut Thorben Buhre und Niklas Hermann treffen. Die Rückraumspieler sind zwei Garanten für den bisherigen Erfolg. Mit ihrer individuellen Klasse haben sie schon manche Abwehr vor große Probleme gestellt.

Eine Sonderstellung will Zumbrock dem Duo aber nicht einräumen – im Gegenteil. Er betont:„Ein großer Vorteil von uns ist vor allem, dass wir einen ausgeglichen besetzten Kader haben.“ Immer wieder konnten die Großenheidorner im bisherigen Saisonverlauf zulegen, wenn den Gegnern die Luft ausging – oder der zweite Anzug nicht so gut passte.

Und tatsächlich ist genau das eine große Stärke der Großenheidorner: Immer wieder sind es Spieler aus der zweiten Reihe, die in der Schlussphase die Spiele entscheiden. Vor einer Woche gegen die HF Helmstedt-Büddenstedt wusste zum Beispiel Maurice Nolte auf der Spielmacher-Position nach seiner Einwechslung zu überzeugen, Akzente zu setzen und wichtige Tore zu werfen.

Eine schwere Auswärtsaufgabe wartet auch auf die Landesliga -Vertretung der Großenheidorner. Die zweite Mannschaft gastiert am Sonnabend um 19 Uhr bei der HSG Fuhlen/Hessisch Oldendorf.

Das Team von Trainer Bertrand Salzwedel will den Aufwärtstrend aus den letzten zwei Begegnungen beim TuS Bothfeld und gegen den TVE Sehnde fortsetzen und Auswärtssieg Nummer drei einfahren. Damit das möglich wird, muss die Abwehr so gut wie gegen Sehnde stehen. Ansonsten wird es schwer.

Der TSV Neustadt spielt als Aufsteiger in die Regionsoberliga eine erstklassige Saison. Das Team von Trainer Patrick Robock rangiert auf dem dritten Rang. Am Sonnabend um 17 Uhr kommt es zum Spitzenspiel zwischen der HSG Herrenhausen/Stöcken II und dem TSV Neustadt.

„Wir sind als Aufsteiger immer Außenseiter“, sagt Robock und ergänzt, dass sein Team natürlich jede Chance beim Schopfe packen würde, wenn es sie gäbe. Doch der Respekt vor dem Gegner ist groß: Herrenhausen/Stöcken stuft er als Aufstiegskandidat ein.

Insbesondere vor heimischer Kulisse ist die Riege aus Herrenhausen und Stöcken stark. Nur Spitzenreiter TuS Vinnhorst II konnte dort gewinnen. Doch Rehbock weiß: „Unser Vorteil ist, dass wir nichts zu verlieren haben.“

Ein Wiedersehen gibt es mit Timo Hoppe, der seit dieser Saison für den Gegner spielt und das Wurfverhalten der Neustädter bestens kennt. Verzichten müssen die Neustädter auf ihren verletzten Routinier Lars Domdey.

Den Anschluss an die Top-Teams der Liga wollen die Handballer des Garbsener SC nicht verlieren. Dafür ist ein Auswärtssieg bei der HSG Hannover-West notwendig. Die Partie wird am Sonnabend um 19 Uhr angepfiffen.

„Wir müssen es schaffen, konstant auf einem Niveau zu spielen“, sagt Trainer Michael Evers. Sein Team zeigt bislang sehr schwankende Leistungen. „Streckenweise steht die Abwehr sensationell, dann wieder löchrig. Im Angriff das gleiche Problem: Auch hier gibt es starke Schwankungen“, meint Evers.

In Ahlem kann er bis auf Eike Markowski seine stärkste Riege aufbieten. „Wir wollen die zwei Punkte“, gibt sich Evers kämpferisch.

Von Hartmut Butt