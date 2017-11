Der Lehrter SV ist plötzlich Favorit

Handball. Jetzt geht es im Pokalwettbewerb der Handballverbände Niedersachsen und Bremen so langsam in die Vollen. Der Lehrter SV ist am Sonntag Ausrichter des Viertelfinales. Die Veranstaltung wird in Turnierform ausgetragen, nur die Sieger der vier Gruppen qualifizieren sich für das Final Four.

Das Turnier in der Lehrter Halle an der Schlesischen Straße beginnt um 11 Uhr. Der favorisierte Oberliga-Spitzenclub MTV Vorsfelde sagte seine Teilnahme vor zwei Tagen aus personellen Gründen ab, sodass neben dem gastgebenden Oberligisten, dem TuS GW Himmelsthür (Landesliga) und der SG HC Bremen/Hastedt (Oberliga Nordsee) lediglich drei Mannschaften dabei sein werden. Die Vorsfelder, die sechs Akteure zu ersetzen gehabt hätten, müssen neben einer empfindlichen Geldstrafe dem LSV eine Kostenpauschale von 200 Euro erstatten. „Normalerweise hätten wir mit Kräften aus der Reserve aufgefüllt, das funktioniert an diesem Wochenende aber nicht, da die Reserve ebenfalls im Einsatz ist“, sagte MTV-Manager Andre Frerichs der „Wolfsburger Allgemeinen Zeitung“.

Lehrtes Trainer Lutz Ewert sieht die Begegnungen als gute Vorbereitung für die kommenden Punktspiele. Er kann beinahe seine Bestbesetzung aufbieten. Fehlen wird Joris Machate, der sich einen Kapsel- und Bänderriss im Knöchel zugezogen hat. Wegen einer Leistenentzündung wird Johannes Narten eventuell geschont. „Ich werde allen Spielern genügend Einsatzzeiten geben. Außerdem wollen wir ein neues Abwehrsystem ausprobieren“, erklärt Ewert. Ein Wiedersehen gibt es mit TuS-Coach Maik Bodenburg, der ja auch schon in Lehrte auf der Trainerbank gesessen hat. Sehr zu beachten ist der Nordsee-Oberligist aus Bremen, dessen Spielertrainer Marten Franke neben Tim Steghofer Torgefahr ausstrahlt.

Der Spielplan (Spielzeit: 1x15 Minuten) – 11 Uhr: Lehrte – Himmelsthür; 12.15 Uhr: Lehrte – Bremen/Hastedt; 13.30 Uhr: Himmelsthür – Bremen/Hastedt

Von Rolf Linda