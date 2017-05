Hannover. „Am Lindener Berg muss man einfach mit dabei sein“, sagte Wiebke Rodieck. Die 20-Jährige von Blau-Gelb Langenhagen genoss trotz aller Anstrengung den Wettkampf in der Heimat, auch wenn die 15 Runden auf die höchste hannoversche Erhebung reichlich Kraft kosteten. Rodieck gewann wie im Vorjahr die Frauenwertung, und nach der Strampelei bergauf gab es Glückwünsche von der Familie, den Freundinnen, den Clubkollegen und auch von Zwillingsschwester Inga, die sich den dritten Platz erkämpft hatte.

Das Rennen bot eine besondere Herausforderung für die Rodieck-Schwestern, die zur erweiterten deutschen Elite in der U23-Klasse zählen und 2014 im Weltmeisterschafts-Straßenrennen in der Juniorenklasse starteten. Zwischen beide schob sich Stefanie Paul von der RSG Hannover, eine Cross-Spezialistin und WM-Teilnehmerin, die auch auf Asphalt stark unterwegs ist. Und die Frauen fuhren gemeinsam mit der männlichen Jugend ihr Rennen. „Da geht es ganz anders zur Sache“, sagte Wiebke Rodieck. „Da ist das Tempo viel höher.“

Zwillinge aus Seelze legen reichlich Kilometer zurück

Die Zwillinge, die in Seelze zu Hause sind, hatten schon vor dem Lindener-Berg-Kriterium reichlich Kilometer zurückgelegt. „Wir sind von Freitag bis Sonntag bei einer Rundfahrt in Luxemburg gestartet“, erzählte Wiebke Rodieck. Die Fahrten zu den Wettkämpfen nutzten die Schwestern zum Lernen. Beide studieren im vierten Semester Medizin und schaffen es trotz der Vorlesungen, Seminare, Übungen und Praktika mit den Besten mitzufahren.

Das starke Frauentrio aus der Region Hannover sorgte für einen Höhepunkt, Spannung brachten auch die erstmals ausgefahrenen Bergsprints über 200 Meter. „Wir wollten neue Wege im Jubiläum gehen“, sagte Carsten Straßmann. Zum 50. Mal richtete der RV Concordia Hannover das Radrennen Lindener Berg aus. Und die rund 40 ehrenamtlichen Helfer hatten wieder alle Voraussetzungen für einen störungsfreien Wettkampf geschaffen. Der Kurs (Am Lindener Berge und Badenstedter Straße) war mit Trassierband abgesperrt, und die Polizei hatte überprüft, ob alle in diesem Bereich abgestellten Fahrzeuge noch verkehrstüchtig sind.

Elitefahrer fahren 40-mal über den Berg

„Jahr für Jahr entdeckt man dort richtige Rostlauben“, sagte Straßmann. Die werden dann abgeschleppt. Das Radrennen in Linden hat aber nicht nur wegen der Kletterei seinen Reiz – die Elitefahrer der Männer fuhren 40-mal über den Berg und legten damit im Vergleich zu den Frauen und den Jugendlichen fast die dreifache Distanz zurück. Ein ruhiges Angehen der Steigungen war nicht möglich, weil es alle paar Runden Punkte bei Prämiensprints zu gewinnen gab. Diese Duelle unterwegs aktivierten auch die Zuschauer im Start- und Zielbereich an der Volkssternwarte. Sie feuerten die Sportler nach Kräften an. Und dass in Linden das Fahrrad das bevorzugte Fortbewegungsmittel ist, war auf den benachbarten Wegen und Straßen zu beobachten. Das sonnige Wetter hatte viele animiert, das Rad aus dem Keller zu holen und in gemütlichem Tempo die Mailuft zu genießen.

Die Sportler dagegen freuten sich nach ihrer Klettertour auf Entspannung. Wiebke Rodieck kündigte an: „Wir legen jetzt die Beine hoch.“

Von Carsten Schmidt