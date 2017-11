Der aufgeschobene Abstieg

Hannover. Auch in einem Rückzugsgefecht kann man sich achtbar schlagen. Das ist der deutschen Rugby-Auswahl bei der 10:32 (3:14)-Niederlage gegen Chile allemal gelungen. Nach dem kurzfristigen Streik der Profis hatte der Deutsche Rugby-Verband (DRV) ein Not-Aufgebot auf die Beine gestellt, um beim Testspiel in Offenbach überhaupt antreten zu können und ein finanzielles Desaster abzuwenden. Schließlich waren Sponsoren-Verträge zu bedienen und Tickets verkauft worden. Damit ist das Jahr sportlich beendet, die Krise im deutschen Rugby aber längst nicht.

Es war nicht so, dass die Trikots der Profis zu groß waren für die nachnominierten Akteure. Es gab zunächst gar keine Spielkleidung, Ersatz musste beschafft werden. Das war nur eines von etlichen Problemen, vor die das „Ersatz“-Team gestellt wurde. Nicht zuletzt fehlten auch 15er-Auswahltrainer Jakobus Potgieter die angestammte Crew an Betreuern und Ärzten. Sie alle sind wie die Profis bei der Gesellschaft zur Förderung des Deutschen Rugby Sports (GFR) angestellt, die vom Heidelberger Mäzen Hans-Peter Wild finanziert wird. „Unter diesen Umständen haben wir das gut gemacht, wenngleich mehr drin war“, sagte Rafael Pyrasch vom Erstligisten SG SV Odin/VfR 06 Döhren, Kapitän gegen Chile. Einen besonders guten Eindruck machte Kain Rix von Erstligist Hannover 78. Er begann in der Hintermannschaft und half zuletzt gar im Sturm aus. Von Germania List wurden Stefan Mau und Daniel Koch eingewechselt, den späten Versuch der Deutschen legte Phil Szczesny von 78.

So glimpflich es sportlich abgegangen ist, so katastrophal sind die Folgen des Konflikts zwischen DRV und der Wild Rugby Akademie (WRA) und deren Tochter GFR. Die dort angestellten Profis, darunter der Ex-Lindener Jörn Schröder vom Heidelberger RK, vermissen eine Perspektive und fühlen sich vom Verband allein gelassen. Im Februar beginnt die Rückrunde des EM-Turniers (Rugby Europe Championship) mit den Partien gegen Rumänien und Georgien. Ohne die Profis dürfte es böse Abfuhren geben, Deutschland könnte sogar absteigen in die 3. europäische Liga.

Wie es weitergeht, ist unklar. Das DRV-Präsidium will in dieser Woche über Konsequenzen beraten, den Spielern drohen Sperren. Geschäftsführer Volker Himmer bezeichnete den Streik als „wirtschaftlichen Frontalangriff“ auf den Verband. Der Eklat hat international für Aufsehen gesorgt, der frühere 78er und Auswahlspieler Robert Mohr, jetzt WRA-Manager, hält eine neuerliche Kooperation mit dem DRV unter dem jetzigen Vorstand für ausgeschlossen.

Gut sieht es nicht aus für das deutsche 15er-Team. Milliardär Wild (76) will aber anderweitig in Deutschland investieren und dem Vernehmen nach mittelfristig ein Profiteam in einer europäischen Top-Liga etablieren: Wild Titans soll es heißen.

Von Stefan Dinse