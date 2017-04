Hannover. „Alles andere als ein klarer Sieg für uns wäre für mich eine große Überraschung“, sagt Waspo-Chef Bernd Seidensticker selbstbewusst. Seine Bundesliga-Wasserballer haben heute (16 Uhr, Stadionbad) in den Meisterschafts-Play-offs ein Derby vor der Brust. Doch die Best-of-three-Serie gegen die White Sharks Hannover soll nur ein kurzer Zwischenstopp sein.

„Die sollte kein Problem für uns sein“, sagt Seidensticker, „wir wollen schließlich Meister werden, das ist unser Anspruch. Wir nehmen die White Sharks ernst. Aber dass es nur einen Gewinner geben kann, ist klar.“ Seidensticker meint natürlich seine Wassersportfreunde. Und die werden ihre Stars wie Montene­gro-Angreifer Aleksandar Radovic nicht schonen.

Nicht nur deswegen sehen auch die White Sharks die Rollen klar verteilt. „Es wäre vermessen zu sagen, die wollen wir schlagen. Total unrealistisch“, sagt der Vorsitzende Jörg Deike, „aber ärgern wollen wir sie ein bisschen und das Beste rausholen.“ Seine Haie sollen das Spiel gegen den Meisterschaftskandidaten so lange wie möglich eng halten, „möglichst gut spielen und keine 20-Tore-Klatsche kriegen“, wünscht sich Deike.

Das zweite Derby in der Serie findet am 6. Mai (16 Uhr) im Stadionbad statt. Wird ein entscheidendes drittes Spiel nötig, wird das tags darauf am 7. Mai um 15 Uhr angepfiffen – theoretisch.



Von Jonas Szemkus