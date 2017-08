Derny-Spektakel mutiert zur Mini-EM

Hannover. Das hatten sich die Organisatoren der Derny-Europameisterschaft anders vorgestellt. Eigentlich sollten heute Nachmittag auf der alten Holzrennbahn in Wülfel die Vorläufe ausgetragen werden. Doch weil viel zu wenig Teilnehmer gemeldet hatten, wurden die Vorläufe ersatzlos gestrichen.

Heute ab 16 Uhr findet nur Training statt. Am morgigen Sonnabend sollen die Finalläufe aber wie geplant über die Bühne gehen. Vorausgesetzt, die Bahn ist trocken. „Wir sind mit der Zusammenarbeit mit dem Europaverband UEC nicht sehr zufrieden“, sagt Mit-Organisator Reinhard Kramer zerknirscht. Er nimmt auch den Bundesverband BDR von der Kritik nicht aus. Die Verbände waren dafür verantwortlich, Fahrer zu rekrutieren und an den Start zu bringen.

So besteht das Feld nur aus sechs Nationen. Derny-Bundestrainer Mario Vonhof hat den amtierenden deutschen Meister Achim Burkart und seinem Schrittmacher Christian Ertl (beide Oberhausen) sowie Christoph Schweizer/Christian Dippel (Sauerland) und Justin Wolf mit Schrittmacherlegende Peter Bäuerlein (Unna) no­miniert. Dazu kommen Fahrer und Schrittmacher aus der Schweiz und den Niederlanden sowie aus Großbritannien, Italien und Tschechien.

Das Rahmenprogramm am Sonnabend geht um 15 Uhr los. Gegen 16 Uhr soll ein Rennen für hannoversche Derny-Fahrer über 15 Kilometer gestartet werden – der „Preis der Firma Heinz von Heiden“. Gegen 16.45 Uhr startet dann der eigentlichen EM-Lauf über 40 Kilometer. Wer heute Nachmittag das Training besucht, bekommt einen Gutschein für den Finaltag und zahlt nur fünf Euro statt zehn Euro Eintritt.

Schon 2015 war Hannover erstmals Schauplatz der Derny-EM. Jetzt kehren die kontinentalen Titelkämpfe zurück auf die Radrennbahn an der Wilkenburger Straße. Für das in die Jahre gekommene Holzoval ist es möglicherweise das letzte sportliche Highlight in der 53 Jahre langen Geschichte.

Von Simon Lange und Michael Kramer