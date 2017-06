Deutsche Wasserballmeisterschaft Waspo Hannover verliert Wasserball-Krimi

In einer hart umkämpften und bis zur letzten Sekunde spannenden Partie nutze Waspo die sich bietenden Chancen nicht. In der zweiten Halbzeit hätten die Gäste aus Hannover bereits das Spiel für sich entscheiden können. Doch Aleksandar Radovic und Darko Bregulijan scheiterten mit ihren Strafwürfen an Spandaus Laszlo Baksa. Im spannenden Fünfmeterwerfen scheiterten dann der Ex-Berliner Erik Bukowski und nochmals Darko Breguljan wiederum am Spandauer Keeper Baksa. Morgen um 14 Uhr haben die Hannoveraner die letzte Chance sich gegen die Finalniederlage zu stemmen.

Waspo Hannover verliert Wasserball-Krimi gegen Spandau - Sie haben keine Berechtigung dieses Objekt zu betrachten.

Von Florian Petrow