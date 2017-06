Kopenhagen. Vor 15.488 Zuschauern in Kopenhagen hatte Christian Eriksen die Gastgeber in der 18. Minute in Führung geschossen. Am Sonnabend steht für die Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw in Nürnberg das WM-Qualifikationsspiel gegen San Marino an. Der Confederations Cup in Russland beginnt für die DFB-Elf am 19. Juni mit der Partie gegen Australien in Sotschi. Das Spiel im Kopenhagener Bröndby-Stadion war eine Erinnerung an das EM-Finale 1992, das vor 25 Jahren zwischen den beiden Mannschaften stattfand. Damals war Dänemark völlig überraschend Europameister geworden.

Von RND/dpa