Deutschlands beste Volleyballer spielen in Hannover

Hannover. Weil die Supercup-Premiere 2016 nicht den erhofften Zulauf an Zuschauern brachte, setzen die Verantwortlichen nun auf Hannover. Im Vorverkauf gingen etwas mehr als 5000 Karten weg. Es gibt also noch genug Tickets an der Tageskasse (ab 15 Euro). Rund 10 000 Fans passen in die riesige Halle an der Expo-Plaza.

Sportlich geht’s um 13 Uhr mit dem Finale der Frauen los: Pokalsieger und Supercup-Titelverteidiger MTV Stuttgart spielt gegen Meister SSC Schwerin. Anschließend tritt als Show-Act der Sänger Tay Schmedtmann auf, der 2016 die TV-Show „The Voice of Germany“ gewann.

Gegen 15.30 Uhr be­ginnt dann das Finale der Männer – Meister Berlin Volleys gegen Pokalsieger VfB Friedrichshafen. Ein echter Kracher! „Das wird ein Spiel auf sehr hohem Niveau“, sagt VfB-Kapitän Simon Tischer.

