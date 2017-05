Handball. Die A-Junioren der TSV Burgdorf haben es geschafft und stehen im Halbfinale der deutschen Meisterschaft. Nach dem 33:26-Hinspielerfolg ist die 31:32 (14:21)-Niederlage im Rückspiel bei der SG Kronau/Östringen nicht mehr ins Gewicht gefallen – das Gesamtergebnis spricht klar für die Schützlinge von Trainer Roi Sánchez.

Dabei standen die Burgdorfer nach einer schwachen ersten Halbzeit bereits vor dem Aus. Der Bundesliga-Nachwuchs der Rhein-Neckar-Löwen trat mit großem Willen auf, das Ergebnis zu drehen. Die SG legte ein hohes Tempo vor und warf einen Treffer nach dem anderen. Die Burgdorfer wankten, fielen aber dank Niklas Diebel nicht. Er hielt mit sieben Toren im ersten Durchgang den Anschluss. Dennoch war beim 12:19 (26.) erstmals das Sieben-Tore-Polster verbraucht. Wäre zur Halbzeitpause Schluss gewesen, die TSV wäre ausgeschieden.

Nach dem Seitenwechsel präsentierten sich die Burgdorfer völlig anders. Torwart Wilde steigerte sich erheblich, parierte sofort viermal nacheinander und wurde zum wichtigen Rückhalt. Die Gastgeber blieben nach Wiederanpfiff sechs Minuten ohne eigenen Treffer. In dieser Zeit kamen die Burgdorfer auf 18:21 heran. Zwar zog die SG noch einmal auf 25:19 (41.) davon, doch jetzt hatten die Gäste Antworten parat – auch als die Hausherren zehn Minuten vor dem Ende alles oder nichts spielten und zur Manndeckung übergingen.

Vincent Büchner nutzte die Räume und traf dreimal in Folge. Als der B-Jugendliche Finnian Lutze Sekunden vor Schluss zum Endstand traf, gab es kein Halten mehr. Team und 50 mitgereiste Burgdorfer Fans feierten den Halbfinaleinzug. „Ich wusste, dass es schwer werden kann. Das hat sich bestätigt. Ich bin sehr glücklich, dass wir es geschafft haben“, sagte Sánchez. „Wir haben es uns selbst schwer gemacht, aber noch rechtzeitig die Kurve gekriegt“, meinte Malte Donker.

Lange gejubelt werden kann allerdings nicht, denn bereits am Sonntag wartet die HSG Dutenhofen/Münchholzhausen im ersten Halbfinalspiel. Für dieses Spiel setzt die TSV einen Fanbus ein. Informationen gibt es auf der Internetseite unter tsv-burgdorf.de/handballabteilung/. Das Rückspiel in Burgdorf wird am 21. Mai um 16 Uhr angepfiffen.

TSV Burgdorf: Wilde, Wernlein – Diebel (11), Büchner (9/1), Mävers (4), Donker (3), Juric (2), Foltyn, Lutze (je 1), Krenke, Machate, Wetzker, Weiß, Range

Von Volker Klein