Die HSG Deister-Süntel legt los

Springe. Mehr Mannschaften, bessere Trainingsbedingungen und eine gute Perspektive – die HF Springe und die Handballsparte der TuSpo Bad Münder haben ihre Kräfte gebündelt, jetzt wird es ernst. Bis auf die in der 3. Liga aktive Männer-Erstvertretung der HF, die in die Springer Handball GmbH ausgegliedert ist, gehen in der neuen Saison sämtliche Mannschaften als HSG Deister-Süntel auf Torejagd.

Bei den Frauen ist die Vorfreude auf die am Wochenende beginnende Spielzeit groß. Das Trainergespann Manuela Porcarelli und Stefanie Böttcher kann künftig auf 27 Spielerinnen zurückgreifen und hat neben der bisher als HF aktiven Mannschaft in der Regionsoberliga ein zusätzliches Team in der Regionsklasse gemeldet. Eine typische Aufteilung in Erste und Zweite gebe es aber nicht, wie Böttcher betont. „Wir sind eine Einheit und trainieren gemeinsam“, sagt sie. „Wir wollen in beiden Ligen oben mitspielen und uns weiterentwickeln. Wir schauen von Spiel zu Spiel.“ Zum Auftakt in der Regionsoberliga sind die Deisterstädterinnen am Sonntag um 17 Uhr bei der Reserve der HSG Schaumburg Nord gefordert.

Von den Gastgeberinnen haben sich im Sommer übrigens drei Spielerinnen für einen Wechsel zur HSG Deister-Süntel entschieden. Anneli Blume, Nadine Hungerland und Torhüterin Susann Ebeling treffen nun auf ihre ehemaligen Mitspielerinnen. Einziger Abgang im Team von Porcarelli und Böttcher ist Anica Huß.

Bei den Männern gibt es vor dem Saisonstart derweil einige Sorgen. Nachdem die Reserve der HF Springe in der vergangenen Serie vom Spielbetrieb der Landesliga mangels Personal abgemeldet werden musste und die Drittligamannschaft somit über keinen Ersatz verfügte, sollte mit der Gründung der HSG eigentlich ein breiter Unterbau etabliert werden. Allerdings gibt es aktuell erneut personelle Probleme. Zwar sind zwei Mannschaften für den Spielbetrieb in der Regionsoberliga und der Regionsliga gemeldet worden, die klassenhöhere Mannschaft hat aber nur einen Stamm von elf Akteuren und ist darüber hinaus auf Trainersuche. Am Sonntag um 17 Uhr startet die Sieben um Daniel Hoffmann – er ist der einzige Keeper im Team – bei der HSG Hannover-Badenstedt in die Spielzeit. Gecoacht wird die aus vielen jungen Akteuren bestehende Riege momentan noch von Thomas Ritzkat. Eine Lösung auf Dauer ist dies aber nicht, auch wenn es ursprünglich so geplant war. „Ich mache das nur so lange, bis ein neuer Trainer gefunden ist“, betont Ritzkat.

Matthias Herbst, der Vorsitzende der HSG, ist bereits auf der Suche nach einem Nachfolger. „Thomas hat mir seinen Rücktritt mitgeteilt“, bestätigt er. „Ich bin sehr froh, dass er uns trotzdem so lange unterstützen will, bis wir einen neuen Trainer gefunden haben.“ Aufgrund des dünnen Kaders hofft Herbst darauf, neben einem neuen Coach auch noch ein, zwei erfahrenere Spieler zur HSG lotsen zu können.Zwar verfügt das Regionsliga-Team vom Papier her über einen breiten Stamm und könnte somit ab und zu Akteure abstellen, die Spieler dieser Mannschaft wollen aber nicht ständig in der Regionsoberliga aushelfen. Auf Sicht hat Herbst daher noch ein weiteres Ziel: „Mein Wunsch ist es, dass beide Mannschaften sich noch enger verzahnen“, sagt er.

Von Benjamin Gleue