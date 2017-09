Die Marke VSG bleibt trotz der Trennung bestehen

Laatzen. Der Vereinsname bleibt, doch sonst hat sich bei der VSG Hannover in der Sommerpause vieles verändert. Nach internen Querelen löste sich die Spielgemeinschaft – bestehend aus dem VfL Grasdorf und dem TuS Vahrenwald – nach zehn Jahren auf. „Beim VfL Grasdorf bedanken wir uns für eine hervorragende Zusammenarbeit. Wir werden auch weiterhin in Kontakt stehen, zumal eine Damenmannschaft vorerst weiter in Laatzen trainieren wird“, sagt Daniel Hartleib, sowohl Coach der Oberliga-Herren als auch der national erfolgreichen Jugendteams.

Der Wunsch nach mehr Anerkennung und daraus resultierende Machtkämpfe hätten das Boot schon vor einiger Zeit ins Wanken gebracht. Die Meinungsverschiedenheiten der Verantwortlichen konnten nicht aufgearbeitet werden. Stattdessen wurde die Kluft immer größer, die Differenzen waren nicht mehr zu überbrücken. „Wir haben einen Schlussstrich gezogen und konzentrieren uns jetzt auf die Zukunft, in der wir die Jugendarbeit wieder intensivieren wollen. Dazu haben wir jetzt viel bessere Rahmenbedingungen“, betont Hartleib. Mit dem Wechsel zum TK Hannover haben die leistungsorientierten Mannschaften im mit mehr als 6000 Mitgliedern größten Verein Hannovers eine neue sportliche Heimat gefunden.

Obwohl die Volleyball-Spielgemeinschaft nun endgültig der Vergangenheit angehört, wird nicht am Namen gerüttelt. „Die Marke VSG bleibt erhalten. Der Name hat sich etabliert, weil wir vor allem durch unsere Jugendarbeit als VSG bekannt geworden sind. Das soll sich bei den nächsten deutschen Meisterschaften nicht ändern“, berichtet der Coach.

Die Erstvertretungen der Frauen und Männer laufen in der Oberliga 2 in Zukunft als VSG im TKH auf. Auch die zweiten Mannschaften – Frauen in der Landesliga 5, Männer in der Verbandsliga 2 – gehen weiterhin unter der Flagge der VSG auf das Parkett. Selbstredend werden auch die erfolgreichen Junioren ebenso als VSG den Standort wechseln wie das Perspektivteam, das nun in der Bezirksliga 3 als VSG III auflaufen wird und junge Talente an den Herrenbereich heranführen soll. „Da haben wir in einigen Jahrgängen Nachholbedarf. Wir wollen viele Kinder und Jugendliche für Volleyball begeistern. Wir müssen unsere Hausaufgaben erledigen, aber die Möglichkeiten sind deutlich besser“, sagt Hartleib. Die meisten Heimspiele der VSG-Teams werden in der Sporthalle der Ottfried-Preußler-Schule in der Südstadt (Birkenstr. 12) ausgetragen.

Die verbliebenen Riegen splitten sich auf: Nach der Trennung sind die Männer des VfL Grasdorf in der Verbandsliga 3 das am höchsten eingestufte Team. Der TuS Vahrenwald hat jeweils eine Herren- (Landesliga 4) und Damenmannschaft (Bezirksliga 2) für den Spielbetrieb gemeldet.

Von Dennis Scharf