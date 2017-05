Hannover. Cheforganisator Peter Hampe ist noch rechtzeitig versöhnt worden. Die Meldezahlen beim nationalen Leichtathletik-Meeting im hannoverschen Erika-Fisch-Stadion ließen zumindest in einigen Disziplinen lange zu wünschen übrig. Doch in den letzten Tagen der Meldefrist kamen noch zahlreiche neue Namen dazu. „Wir haben fast über Nacht ein Dutzend Speerwerfer bekommen. Auch die Mittel- und Langstrecken wurden noch deutlich voller“, sagte Hampe. Am Sonnabend von 14.30 Uhr an werden nun deutlich über 200 Aktive aus sieben Bundesländern vier Stunden lang um die Siege streiten.

Zu einem Höhepunkt soll das 400-Meter-Hürden-Rennen der Frauen um 17.40 Uhr werden. „Im Vorjahr hatten wir diese Strecke neu ins Programm genommen. Jetzt sind es erheblich mehr und mit einem sehr hohen Niveau“, meinte Hampe. Lokalmatadorin Laura Gläsner (VfL Eintracht) muss sich hauptsächlich mit den Berlinerinnen Karolina Pahlitzsch und Lena Seifert um den Sieg streiten.

Traditionell stark sind auch die Sprints. So haben sich über alle Altersklassen allein 74 Sprinter für die 100 Meter angemeldet. Sein Ass heißt Alexander Juretzko. Er nimmt über 100 und 200 Meter den Kampf um den Männersieg gegen die Konkurrenz auf – auch gegen Vereinskollege Jannik Rehbein. Svenja Pingpank (Athletics) über 800 Meter und Speerwerfer Sebastian Rebischke (96) sind weitere hannoversche Siegkandidaten.

Der eindeutigste Favorit ist allerdings Eike Onnen (96) im Hochsprung. Er plant den nächsten Angriff auf die persönliche Besthöhe von 2,34 Metern folgen.

Fehlen wird allerdings Hannovers Olympia-Teilnehmerin Ruth Sophia Spelmeyer. Die 400-Meter-Spezialistin muss in Berlin starten.



Von Matthias Abromeit