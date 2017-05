Hannover. Frauke Hundeling konnte ihr Glück gar nicht fassen. „Ich habe nach dem Ziel zur Seite geschaut“, sagte die Ruderin des DRC Hannover. „Wir waren vorn.“ Mit wir meinte die 21-Jährige den deutschen Frauen-Doppelvierer, der am Sonntag im tschechischen Racice eine sportliche Sensation schaffte. Die Crew mit der Hannoveranerin sowie Daniela Schultze (Potsdam), Charlotte Reinhardt (Dorsten) und Frieda Hämmerling (Kiel) holte den Europameistertitel. „Damit haben wir überhaupt nicht gerechnet“, sagte die Hannoveranerin. „Ich konnte gar nicht mehr aufhören, mich zu freuen. Bei der Siegerehrung war es ein tolles Gefühl, die deutsche Hymne zu hören.“

Der Frauen-Doppelvierer ist eigentlich das Paradeboot des Deutschen Ruderverbandes (DRV), in den Vorjahren gab es zahlreiche EM- und WM-Titel sowie 2016 als Krönung Olympia-Gold in Rio de Janeiro. Doch die Seriensiegerinnen der Vorjahre sitzen jetzt in anderen Booten, machen Pause oder haben die Laufbahn beendet. Daher ging in Tschechien eine komplett neu formierte Mannschaft an den Start, von der bestenfalls die Endlauf-Teilnahme erwartet worden war. „Wir haben wenig zusammen trainiert und mussten uns erst einmal finden“, sagte Hundeling. Im Vorlauf lief es mit dem dritten Platz nicht optimal. „Der Hoffnungslauf hat uns aber gut getan zum Finden“, sagte Hundeling.

Im Finale übernahm die deutsche Crew dann von Beginn an die Spitze und ließ die Niederländerinnen und die Britinnen, die im Vorlauf noch stärker waren, nicht mehr herankommen. „Wir haben uns die Seele aus dem Leib geschrien“, sagte DRC-Sportvorstand Christian Held, der live in Tschechien beim Endlauf dabei war. Thorsten Zimmer, Hundelings Trainer, verfolgte das Rennen im Livestream während einer U23-Regatta in Hamburg. „Man hofft, dass das Rennen schnell vorbeigeht bei solch einer Führung. Mit jeder Zwischenmarke, die passiert wurde, wuchs unsere Zuversicht.“ Zimmer lobte Hundeling als sehr stabile und rhythmussichere Sportlerin. „Sie sitzt nicht ohne Grund auf diesem Platz im Boot.“

Der Frauen-Doppelvierer holte eine von drei DRV-Medaillen – außerdem gewannen der Männer-Achter Gold und Annekatrin Thiele (Leipzig) Bronze im Einer. Ein prachtvolles Debüt auch ohne Edelmetall gelang Hundelings Clubkollegin Carlotta Nwajide. Die 21-Jährige wurde im Doppelzweier mit der Rostockerin Julia Leiding Vierte. Beide rudern auch erst seit diesem Jahr zusammen und boten im Finale eine sehr couragierte Leistung. Sie führten nach 1000 Metern, büßten aber den Vorsprung gegen die erfahrene Konkurrenz ein. „Carlotta ist hochzufrieden und trauert der verpassten Medaille nicht nach“, sagte Zimmer.

Beide Hannoveranerinnen empfahlen sich mit diesen Resultaten für die anstehenden Weltcup-Rennen. In Richtung Weltmeisterschaft (24. September bis 1. Oktober in Sarasota/Florida) will auch Marie-Catherine Arnold noch in den Kampf um die Startplätze eingreifen. Die Ruderin vom HRC war nach Tschechien als Ersatzfrau mitgereist, sie hatte einen schwierigen Saisoneinstieg wegen diverser Infekte.

Hundeling und Nwajide werden am Montagabend mit ihrer hannoverschen Trainingsgruppe noch feiern. „Die Kolleginnen aus dem Boot habe ich nur noch kurz gesehen“, sagte Hundeling, die am Nachmittag nach dem rennen noch abreiste. Die Pflicht rief: Am Montagvormittag hat sie Vorlesungen an der Polizeischule.

Von Carsten Schmidt