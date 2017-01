Hannover. Die hannoverschen Frauen hatten es bei der Landesmeisterschaft vorgemacht. Gold, Titel und vordere Plätze in der deutschen Rangliste gab es in den Sprint-Disziplinen. Doch die Jugendlichen standen bei den Leichtathletik-Titelkämpfen im Sportleistungszentrum in nichts nach. Reihenweise sammelten auch sie in allen Altersklassen die Siege.

Dass Luna Bulmahn (VfL Eintracht) schnell ist, hatte sie schon vor zwei Wochen an gleicher Stelle gezeigt. In 24,67 Sekunden über 200 Meter war sie an die dritte Stelle der deutschen Jahresrangliste gesprintet. Jetzt wiederholte sie diese Zeit auf die Hundertstelsekunde genau. Den Sieg konnte ihr keine streitig machen. Die Breite im VfL Eintracht zeigte sich in der 4x200-Meter-Staffel. Die Schnellste konnte sogar pausieren - Luna Böder, Michelle Janiak, Miriam Hoppe und Smilla Brand holten in 1:42,68 Minuten trotzdem den Titel. Nur vier Teams waren zuvor in Deutschland in dieser Hallen-Saison schneller gewesen.

Die hannoversche Sprintstärke setzte sich auch in den jüngeren Nachwuchsklassen fort. Janina-Marie Grünke (25,33) und Vanessa Ahrndt (26,18) landeten einen Doppelsieg auf der 200-Meter-Runde. Nur in der Staffel hatten sie arge und ausgeglichen besetzte Konkurrenz. Hinter dem 4x200-Meter-Quartett der StG Ankum-Lingen-Werlte (1:45,49) gab es aber immerhin Platz zwei (1:48,47).

Doch schon bei der U16-Jugend war wieder Hannover am Zug. Das 4x100-Meter-Quartett des TK Hannover stürmte mit Anne Gebauer, Lara Siemer, Smilla Kolbe und Svenja Wölke in 51,45 Sekunden zum Sieg. Für Siemer nichts Neues: Sie hatte zuvor in der W15-Klasse über 60 Meter (7,97) und den Weitsprung (5,40) gewonnen. Das konnte nur Johanna Paul vom TuS Wunstorf toppen. Die W14-Sprinterin sammelte über 60 Meter (8,05), 60 Meter Hürden (9,31) und auch im Kugelstoßen (10,07) drei Einzeltitel.

Bei diesen Erfolgen standen die hannoverschen Jungen etwas im Abseits. Doch die U18-Sprinter Dennis Kleefeld (TuS Wunstorf/7,40) als 60-Meter-Zweiter und 60-Meter-Hürden-Meister Marcel Meyer (Hannover 96/8,51) gaben ebenso Grund zur Hoffnung wie die M15-Meister Feio Heß (Wennigsen/60 m/7,41), Roodley Moldenhauer (Wunstorf/300 m/38,65) und Cristian Ifrim (Isernhagen/60 m Hürden/9,43) mit ihren überlegenen Siegen.

Ergebnisse Männliche Jugend U20 800 m: 1. Fabian Paul (Hannover Athletics) 2:02,11 Min. , 3. Eric Iglesias (TuS Bothfeld) 2:02,84.

1500 m: 1. Maximilian Pingpank (Hannover Athletics) 4:27,15, 2. Iglesias 4:30,65.

3000 m: 2. Markus Fengler (Hannover Athletics) 9:04,43, 3. Robert Meier (TuS Bothfeld) 9:09,59.

Weitsprung: 1. Julian Hey (VfL Eintracht) 6,98 m.

Dreisprung: 1. Hey 14,19. Weibliche Jugend U20 60 m: 2. Luna Bulmahn 7,77 Sek.

200 m: 1. Bulmahn 24,67, 3. Michelle Janiak (beide VfL Eintracht) 24,91.

400 m: 2. Janiak 57,46.

800 m: Marie Pröpsting (VfL Eintracht) 2:22,86 Min.

60 m Hürden: 2. Henrike Fiedler (VfL Eintracht) 9,10.

4x200 m: 1. VfL Eintracht (Böder, Janiak, Hoppe, Brand) 1:42,68.

Weitsprung: 2. Fiedler 5,72.

Hochsprung: 1. Lena Emmermann (TKH) 1,64, 3. Florentine Gilde (VfL Eintracht) 1,52.

Kugelstoßen: 3. Samira Wernil (96) 11,81. Männliche Jugend U18 60 m: 2. Dennis Kleefeld (TuS Wunstorf) 7,40 Sek.

200 m: 3. Bendix Gerling (VfL Eintracht) 23,90.

400 m: 3. Thorben Hast (96) 53,28. 60 m Hürden: 1. Marcel Meyer (96) 8,51.

4x200 m: 3. VfL Eintracht 1:39,03 min.

Weitsprung: 3. Hast 6,20.

Kugelstoßen: 1. Meyer 14,03. Weibliche Jugend U18 60 m: 3. Janina-Marie Grünke 7,81 Sek.

200 m: 1. Grünke 25,33, 2. Vannessa Ahrndt (beide VfL Eintracht) 26,18.

800 m: 1. Merle Goltze (Hannover Athletics) 2:18,11.

4x200 m: 2. VfL Eintracht 1:48,47 Min.

Kugelstoß: 3. Louisa Mulder (96) 12,71. Schüler, M15 60 m: 1. Feio Heß (TSV Wennigsen) 7,41 Sek.

300 m: 1. Roodley Moldenhauer (TuS Wunstorf) 38,65.

Weitsprung: 3. Marcus Ziebell (VfL Eintracht) 5,69. Schüler M14 60 m Hürden: 1. Cristian Ifrim (Rukeli Trollmann Isernhagen) 9,43 Sek.

Weitsprung: 2. Ifrim 5,40 m.

Hochsprung: 2. Ifrim 1,61.

Schülerinnen W15/W14, 4x100 m: 1. TKH (Gebauer, Siemer, Kolbe, Wölke) 51,45.

Schülerinnen W15, 60 m: 1. Lara

Siemer (TKH) 7,97 ... 3. Chiara Riekert (TuS Bothfeld) 8,09 sek.

60 m Hürden: 3. Siemer 9,41.

Hochsprung: 2. Siemer 1,56 m.

Weitsprung: 1. Siemer 5,40. Schülerinnen W14 60 m: 1. Johanna Paul (TuS Wunstorf) 8,05 Sek.

60 m Hürden: 1. Paul 9,31, 5. Michelle Aulbert (TK Berenbostel) 9,92, 10. Katharina Finke (TK Berenbostel) 10,05.

Hochsprung: 2. Katharina Finke (TK Berenbostel) 1,54.

Kugelstoß: 1. Paul 10,07.

Von Matthias Abromeit