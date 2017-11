Die zweite Hälfte ist nicht die des TSV Ingeln-Oesselse

Ingeln-Oesselse. Langsam, aber sicher wird die Luft für den TSV Ingeln-Oesselse in der Niedersachsenliga dünn. Nach dem vierten Doppelspieltag, der in eigener Halle über die Bühne ging, steht die Mannschaft der beiden Trainerinnen Lea Thürnau und Kerstin Platins noch mit leeren Händen da. Das 6:11 gegen den zweitplatzierten FC Gessel-Leerßen kam nicht überraschend, doch im Kellerduell mit dem TSV Emtinghausen, bisheriges Schlusslicht, hatte sich das Team aus dem Doppeldorf freilich schon deutlich mehr ausgerechnet als die achte Niederlage im achten Spiel. Nach dem 4:5 halten nun aber die Ingeln-Oesselserinnen die rote Laterne in ihren Händen. „Wir werden nicht aufgeben, sondern weiter kämpfen. Abgerechnet wird am Ende der Saison“, sagten die Trainerinnen nach dem Spieltag.

Organisatorisch lief es reibungslos, doch auf dem Parkett fehlte in mehrerlei Hinsicht das Quäntchen Glück. Beim ersten Auftritt des Tages gegen den favorisierten FC Gessel-Leerßen hielt der TSV lange Zeit gut mit, lag zur Pause nur knapp mit 5:6 zurück. Im zweiten Durchgang landete der Ball bei den Angriffen jedoch zumeist auf dem Rand des Korbes statt in selbigem. „Ihr habt gut gespielt, aber euch leider nicht dafür belohnt“, sagte Platins nach der Partie zu ihren Schützlingen, von denen lediglich Kathrin Platins (3), Carina Sonnenburg (2) und Oxana Stoll genau gezielt hatten.

Zählbares aus dieser Begegnung wäre allerdings ohnehin die Kür gewesen – die Pflicht war an diesem Spieltag ein Sieg gegen die bis dato punktlos gebliebenen Emtinghäuserinnen. Und zunächst lief im Kellerduell alles nach Plan. Die Gastgeberinnen agierten dominant, hatten das Geschehen im Griff und führten folgerichtig zur Pause mit 4:1. Großen Anteil daran hatte Korbhüterin Arabell Stenzel, die etliche gefährliche Würfe des Gegners abwehrte. Doch wie schon beim ersten Auftritt des Tages war der zweite Abschnitt einer zum Vergessen. Es gelang nun kaum noch etwas, in 20 Minuten brachten die Ingeln-Oesselserinnen das Spielgerät nicht mehr im gegnerischen Korb unter, es blieb bei den Treffern von Jenny Gutschera, Sonnenburg, Carolin Algaier und Petra Klebeck. Das Schlusslicht zielte hingegen noch viermal genau und wendete damit das Blatt.

„Schön wäre es, wenn die Spiele nur eine Halbzeit hätten, dann würden wir in der Tabelle weiter oben stehen“, übte sich Thürnau in Galgenhumor. Kapitänin Kathrin Platins monierte, dass „wir im Spielaufbau keinen Schwung reingekriegt haben. Wir müssen uns am Riemen reißen, sonst wird es wirklich eng.“

Von Ulrich Bock